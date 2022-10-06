Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
Премьер Эстонии Каллас: у ЕС все меньше инструментов для новых санкций против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны продолжать оказывать политическое и экономическое давление на РФ.
ЕС в четверг объявил о принятии восьмого пакета антироссийских санкций. Детальную публикацию санкционного пакета ждут в Брюсселе позднее в четверг, после чего санкции вступят в силу.
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"Я очень позитивно отношусь к тому, что мы совместно достигли договоренности по восьмому пакету санкций. Всегда существовал вопрос о том, а сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается все меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну", - сказала она журналистам перед началом в Праге первого саммита Европейского политического сообщества, в котором участвуют страны ЕС и другие приглашенные европейские государства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.