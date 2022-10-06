https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html

Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию

Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию - РИА Новости, 06.10.2022

Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию

Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:24

2022-10-06T17:24

2022-10-06T17:24

кая каллас

россия

эстония

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны продолжать оказывать политическое и экономическое давление на РФ.ЕС в четверг объявил о принятии восьмого пакета антироссийских санкций. Детальную публикацию санкционного пакета ждут в Брюсселе позднее в четверг, после чего санкции вступят в силу."Я очень позитивно отношусь к тому, что мы совместно достигли договоренности по восьмому пакету санкций. Всегда существовал вопрос о том, а сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается все меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну", - сказала она журналистам перед началом в Праге первого саммита Европейского политического сообщества, в котором участвуют страны ЕС и другие приглашенные европейские государства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221006/belgiya-1821966474.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html

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эстония

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кая каллас, россия, эстония, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии