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Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию - РИА Новости, 06.10.2022
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Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию - РИА Новости, 06.10.2022
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:24
2022-10-06T17:24
кая каллас
россия
эстония
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны продолжать оказывать политическое и экономическое давление на РФ.ЕС в четверг объявил о принятии восьмого пакета антироссийских санкций. Детальную публикацию санкционного пакета ждут в Брюсселе позднее в четверг, после чего санкции вступят в силу."Я очень позитивно отношусь к тому, что мы совместно достигли договоренности по восьмому пакету санкций. Всегда существовал вопрос о том, а сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается все меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну", - сказала она журналистам перед началом в Праге первого саммита Европейского политического сообщества, в котором участвуют страны ЕС и другие приглашенные европейские государства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221006/belgiya-1821966474.html
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кая каллас, россия, эстония, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Кая Каллас, Россия, Эстония, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:24 06.10.2022
 
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию

Премьер Эстонии Каллас: у ЕС все меньше инструментов для новых санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
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ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов для новых санкций против России, но выразила уверенность, что страны союза должны продолжать оказывать политическое и экономическое давление на РФ.
ЕС в четверг объявил о принятии восьмого пакета антироссийских санкций. Детальную публикацию санкционного пакета ждут в Брюсселе позднее в четверг, после чего санкции вступят в силу.
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В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии
"Я очень позитивно отношусь к тому, что мы совместно достигли договоренности по восьмому пакету санкций. Всегда существовал вопрос о том, а сохраняется ли наше единство или оно разрушилось. Оно не разрушилось. У нас остается все меньше и меньше инструментов в распоряжении, но мы должны продолжать оказывать политическое давление на Россию, должны также оказывать давление на экономику, чтобы они прекратили войну", - сказала она журналистам перед началом в Праге первого саммита Европейского политического сообщества, в котором участвуют страны ЕС и другие приглашенные европейские государства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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