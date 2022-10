https://ria.ru/20221006/rets-1822044669.html

РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию

РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию - РИА Новости, 06.10.2022

РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию

Многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний пройдет 17 и 18 октября в Нью-Дели, ее целью станет установление и развитие деловых РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:53

2022-10-06T17:53

2022-10-06T17:54

россия

нью-дели

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний пройдет 17 и 18 октября в Нью-Дели, ее целью станет установление и развитие деловых контактов между российскими компаниями и представителями индийского бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В деловой миссии примут участие около 30 российских компаний, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, химической, пищевой и нефтегазовой промышленности, IT, образования и других. Компании представят промышленное оборудование, удобрения, системы очистки газов, воды и воздуха, музыкальное оборудование и инструменты, спортивно-игровые комплексы, обучающие игры и другую продукцию", - сообщает центр.Деловая программа миссии включает пленарную сессию, посвященную практическим вопросам торгово-экономического сотрудничества России и Индии, а также целевые b2b-переговоры. Всего на два дня миссии запланировано более 200 двусторонних встреч."Приглашаем посетить деловую миссию и принять участие в B2B встречах с потенциальными российскими партнерами. Деловая программа начнется 17 октября в 10:00 в отеле "Pullman New Delhi Aerocity" (Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi 110037, Индия)", - уточнили в РЭЦ.Там добавили, что для участия и назначения встреч необходимо пройти регистрацию или обратиться к организаторам на сайте.

https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нью-дели, российский экспортный центр (рэц)