https://ria.ru/20221006/rets-1822044669.html
РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию
РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию - РИА Новости, 06.10.2022
РЭЦ: компании из РФ приедут в Нью-Дели на многоотраслевую деловую миссию
Многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний пройдет 17 и 18 октября в Нью-Дели, ее целью станет установление и развитие деловых РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:53
2022-10-06T17:53
2022-10-06T17:54
россия
нью-дели
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний пройдет 17 и 18 октября в Нью-Дели, ее целью станет установление и развитие деловых контактов между российскими компаниями и представителями индийского бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."В деловой миссии примут участие около 30 российских компаний, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, химической, пищевой и нефтегазовой промышленности, IT, образования и других. Компании представят промышленное оборудование, удобрения, системы очистки газов, воды и воздуха, музыкальное оборудование и инструменты, спортивно-игровые комплексы, обучающие игры и другую продукцию", - сообщает центр.Деловая программа миссии включает пленарную сессию, посвященную практическим вопросам торгово-экономического сотрудничества России и Индии, а также целевые b2b-переговоры. Всего на два дня миссии запланировано более 200 двусторонних встреч."Приглашаем посетить деловую миссию и принять участие в B2B встречах с потенциальными российскими партнерами. Деловая программа начнется 17 октября в 10:00 в отеле "Pullman New Delhi Aerocity" (Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi 110037, Индия)", - уточнили в РЭЦ.Там добавили, что для участия и назначения встреч необходимо пройти регистрацию или обратиться к организаторам на сайте.
https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-дели, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Нью-Дели, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний пройдет 17 и 18 октября в Нью-Дели, ее целью станет установление и развитие деловых контактов между российскими компаниями и представителями индийского бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"В деловой миссии примут участие около 30 российских компаний, работающих в сфере лесопромышленного комплекса, химической, пищевой и нефтегазовой промышленности, IT, образования и других. Компании представят промышленное оборудование, удобрения, системы очистки газов, воды и воздуха, музыкальное оборудование и инструменты, спортивно-игровые комплексы, обучающие игры и другую продукцию", - сообщает центр.
Деловая программа миссии включает пленарную сессию, посвященную практическим вопросам торгово-экономического сотрудничества России и Индии, а также целевые b2b-переговоры. Всего на два дня миссии запланировано более 200 двусторонних встреч.
"Приглашаем посетить деловую миссию и принять участие в B2B встречах с потенциальными российскими партнерами. Деловая программа начнется 17 октября в 10:00 в отеле "Pullman New Delhi Aerocity" (Asset No 02 Gmr Hospitality District, Igi Airport, New Delhi, Delhi 110037, Индия)", - уточнили в РЭЦ
.
Там добавили, что для участия и назначения встреч необходимо пройти регистрацию или обратиться к организаторам на сайте
.