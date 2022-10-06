https://ria.ru/20221006/remen-1821979171.html

Екатеринбуржец, до смерти забивший девочку ремнем, получил 8,5 года колонии

Екатеринбуржец, до смерти забивший девочку ремнем, получил 8,5 года колонии - РИА Новости, 06.10.2022

Екатеринбуржец, до смерти забивший девочку ремнем, получил 8,5 года колонии

Суд приговорил екатеринбуржца к 8,5 годам колонии за смертельные побои, нанесенные 5-летней падчерице ремнем, сообщает региональная прокуратура в четверг. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:49

2022-10-06T14:49

2022-10-06T14:49

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Суд приговорил екатеринбуржца к 8,5 годам колонии за смертельные побои, нанесенные 5-летней падчерице ремнем, сообщает региональная прокуратура в четверг.По информации регионального СУСК, в январе, находясь в комнате дома по улице Московской в Екатеринбурге, мужчина жестоко избил 5-летнюю падчерицу. Отчим наносил удары по голове и телу ребенка кулаками и ремнем с металлической пряжкой, в результате девочка скончалась на месте.Как уточнили в полиции, свою жестокость по отношению к ребенку подозреваемый объяснял тем, что их семья жила только на деньги, которые приносила домой его жена, сам он не работал, и на его "плечи легли все домашние хлопоты".От "избытка забот" отчим стал срываться на девочке, прибегая "в воспитательных целях" к ремню. К тому же, как сообщил фигурант дела правоохранителям, падчерица якобы мешала ему спокойно играть в компьютер. При этом обвиняемый какими-либо хроническими психическими расстройствами не страдал, в принудительном лечении не нуждался, отметили в СУСК.На заседании суда свою вину екатеринбуржец так и не признал, в скором времени он отправится на 8,5 лет в исправительную колонию строгого режима, добавили в прокуратуре."Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html

https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область