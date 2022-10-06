15:26 06.10.2022 (обновлено: 15:40 06.10.2022)
СМИ: США изучают возможность помощи в расследовании по "Северным потокам"
CNN: США возможно помогут с анализом аудиозаписей в местах взрывов на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на "Северных потоках", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Обработка ВМС США гидроакустических сигналов..., предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив более подробную картину того, что находилось в этом районе во время взрывов на трубопроводах и что их вызвало", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что у США наиболее продвинутая система обработки подводных звуков.
По словам чиновников, спутниковые снимки, в отличие от обработки звуков, вряд ли окажутся полезными в рамках расследования, поскольку в дни, предшествующие взрывам, было облачно.
Однако источники отмечают, что эффективность помощи Вашингтона в анализе звукозаписей зависит от их качества.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
30 сентября, 23:42"Газпром" оценил объем газа в трех нитках "Северных потоков" в момент ЧП