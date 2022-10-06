https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821990576.html

СМИ: США изучают возможность помощи в расследовании по "Северным потокам"

СМИ: США изучают возможность помощи в расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 06.10.2022

СМИ: США изучают возможность помощи в расследовании по "Северным потокам"

США рассматривают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на "Северных потоках", сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:26

2022-10-06T15:26

2022-10-06T15:40

в мире

сша

дания

швеция

военно-морские силы сша

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность предложить помощь в анализе подводных аудиозаписей в рамках расследования терактов на "Северных потоках", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Обработка ВМС США гидроакустических сигналов..., предоставленных Швецией и Данией, может ускорить расследование, предоставив более подробную картину того, что находилось в этом районе во время взрывов на трубопроводах и что их вызвало", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что у США наиболее продвинутая система обработки подводных звуков.По словам чиновников, спутниковые снимки, в отличие от обработки звуков, вряд ли окажутся полезными в рамках расследования, поскольку в дни, предшествующие взрывам, было облачно.Однако источники отмечают, что эффективность помощи Вашингтона в анализе звукозаписей зависит от их качества.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221006/potok-1821956331.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820778281.html

сша

дания

швеция

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в мире, сша, дания, швеция, военно-морские силы сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", газпром