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Стюардесса назвала самые грязные места в самолете - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
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Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете - РИА Новости, 06.10.2022
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:59
2022-10-06T02:59
туризм
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самолеты
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror."Некоторые участки внутри лайнера грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать", — отметила она. По ее словам, генеральная уборка этих мест проводится только во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.Речь, например, о столиках для еды. Хоукс называет их рассадником микробов и рекомендует путешественникам обязательно протирать поверхность салфетками перед тем, как воспользоваться. Причем даже если на них нет следов пролитых напитков и крошек, ведь предыдущий пассажир мог, например, менять на столике памперс ребенку.Ремни безопасности — еще один источник бактерий. "Протрите пряжки сидений и подголовники кресел у прохода, потому что вы не знаете, кто касался их грязными руками", — добавляет бывшая бортпроводница.Карманы на спинках сидений многие путешественники используют как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки и остатки еды.
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туризм, новости - туризм, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты
02:59 06.10.2022
 
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете

Стюардесса назвала откидные столики самыми грязными местами в самолете

© Depositphotos / kastoДевушка во время сна в самолете
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Depositphotos / kasto
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror.
"Некоторые участки внутри лайнера грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать", — отметила она. По ее словам, генеральная уборка этих мест проводится только во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.
Речь, например, о столиках для еды. Хоукс называет их рассадником микробов и рекомендует путешественникам обязательно протирать поверхность салфетками перед тем, как воспользоваться. Причем даже если на них нет следов пролитых напитков и крошек, ведь предыдущий пассажир мог, например, менять на столике памперс ребенку.
Ремни безопасности — еще один источник бактерий. "Протрите пряжки сидений и подголовники кресел у прохода, потому что вы не знаете, кто касался их грязными руками", — добавляет бывшая бортпроводница.
Карманы на спинках сидений многие путешественники используют как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки и остатки еды.
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