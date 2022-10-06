https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821659268.html
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете - РИА Новости, 06.10.2022
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:59
2022-10-06T02:59
2022-10-06T02:59
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror."Некоторые участки внутри лайнера грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать", — отметила она. По ее словам, генеральная уборка этих мест проводится только во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.Речь, например, о столиках для еды. Хоукс называет их рассадником микробов и рекомендует путешественникам обязательно протирать поверхность салфетками перед тем, как воспользоваться. Причем даже если на них нет следов пролитых напитков и крошек, ведь предыдущий пассажир мог, например, менять на столике памперс ребенку.Ремни безопасности — еще один источник бактерий. "Протрите пряжки сидений и подголовники кресел у прохода, потому что вы не знаете, кто касался их грязными руками", — добавляет бывшая бортпроводница.Карманы на спинках сидений многие путешественники используют как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки и остатки еды.
https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты
Стюардесса назвала самые грязные места в самолете
Стюардесса назвала откидные столики самыми грязными местами в самолете
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает
Mirror.
"Некоторые участки внутри лайнера грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать", — отметила она. По ее словам, генеральная уборка этих мест проводится только во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.
Речь, например, о столиках для еды. Хоукс называет их рассадником микробов и рекомендует путешественникам обязательно протирать поверхность салфетками перед тем, как воспользоваться. Причем даже если на них нет следов пролитых напитков и крошек, ведь предыдущий пассажир мог, например, менять на столике памперс ребенку.
Ремни безопасности — еще один источник бактерий. "Протрите пряжки сидений и подголовники кресел у прохода, потому что вы не знаете, кто касался их грязными руками", — добавляет бывшая бортпроводница.
Карманы на спинках сидений многие путешественники используют как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки и остатки еды.