https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821659268.html

Стюардесса назвала самые грязные места в самолете

Стюардесса назвала самые грязные места в самолете - РИА Новости, 06.10.2022

Стюардесса назвала самые грязные места в самолете

Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T02:59

2022-10-06T02:59

2022-10-06T02:59

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывшая стюардесса Джейн Хоукс рассказала о самых грязных местах в самолете — их редко чистят между рейсами, сообщает Mirror."Некоторые участки внутри лайнера грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать", — отметила она. По ее словам, генеральная уборка этих мест проводится только во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.Речь, например, о столиках для еды. Хоукс называет их рассадником микробов и рекомендует путешественникам обязательно протирать поверхность салфетками перед тем, как воспользоваться. Причем даже если на них нет следов пролитых напитков и крошек, ведь предыдущий пассажир мог, например, менять на столике памперс ребенку.Ремни безопасности — еще один источник бактерий. "Протрите пряжки сидений и подголовники кресел у прохода, потому что вы не знаете, кто касался их грязными руками", — добавляет бывшая бортпроводница.Карманы на спинках сидений многие путешественники используют как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки и остатки еды.

https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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