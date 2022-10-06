https://ria.ru/20221006/prostranstva-1821982311.html

Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве

Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве - РИА Новости, 06.10.2022

Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве

Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:00

2022-10-06T15:00

2022-10-06T15:01

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы. Завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево", привели в порядок 24 двора. Помимо этого, в квартале обновили 11 детских площадок: установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями, канатами для лазания.Также специалисты создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов: благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону: установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.Отмечается, что на обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тысячи кустарников.

https://ria.ru/20220609/prostranstvo-1794221568.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество