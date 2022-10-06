https://ria.ru/20221006/prostranstva-1821982311.html
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве
Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:00
2022-10-06T15:00
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы. Завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево", привели в порядок 24 двора. Помимо этого, в квартале обновили 11 детских площадок: установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями, канатами для лазания.Также специалисты создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов: благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону: установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.Отмечается, что на обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тысячи кустарников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
.
"Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы. Завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево", привели в порядок 24 двора. Помимо этого, в квартале обновили 11 детских площадок: установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями, канатами для лазания.
Также специалисты создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов: благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону: установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.
Отмечается, что на обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тысячи кустарников.