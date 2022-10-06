Рейтинг@Mail.ru
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221006/prostranstva-1821982311.html
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве
Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:00
2022-10-06T15:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821980439_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_85319f602e88ae7a5a6590e8ce8233dd.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы."Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы. Завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево", привели в порядок 24 двора. Помимо этого, в квартале обновили 11 детских площадок: установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями, канатами для лазания.Также специалисты создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов: благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону: установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.Отмечается, что на обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тысячи кустарников.
https://ria.ru/20220609/prostranstvo-1794221568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821980439_52:0:1200:861_1920x0_80_0_0_a979dfd7074a1460fd76f9ac99c4d3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество
15:00 06.10.2022 (обновлено: 15:01 06.10.2022)
 

Современные общественные пространства появились в Коньково в Москве

© Telegram/Городское хозяйство МосквыСовременные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы
Современные общественные пространства появились между станциями метро Коньково и Беляево на юго-западе столицы
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Современные общественные пространства появились между станциями метро "Коньково" и "Беляево" на юго-западе столицы. Завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево", привели в порядок 24 двора. Помимо этого, в квартале обновили 11 детских площадок: установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями, канатами для лазания.
Станция БКЛ Каховская. Проектное решение
9 июня, 12:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Общественное пространство появится возле станции БКЛ "Каховская" в Москве
Также специалисты создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов: благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону: установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.
Отмечается, что на обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высадили почти 44 тысячи кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала