https://ria.ru/20221006/proizvodstvo-1821961390.html

Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье

Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022

Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье

Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:42

2022-10-06T13:42

2022-10-06T13:42

новости подмосковья

химки

экономика

московская область (подмосковье)

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821957502_0:26:1001:589_1920x0_80_0_0_2369bf08e6fa31495180eb632d0a3ab5.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения производства на территории городского округа Химки, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.Она добавила, что расширение производства позволит дополнительно создать в Химках 20 новых рабочих мест, в результате чего общая численность сотрудников предприятия составит 90 человек."Геопром" работает на рынке металлообработки с 2013 года и ежегодно выпускает более 12 тысяч тонн чугунного литья и около двух тысяч тонн сопутствующих металлоизделий.

https://ria.ru/20220922/tsifrovizatsiya-1818795684.html

химки

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, экономика, московская область (подмосковье), жкх