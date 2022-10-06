Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПроизводство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения производства на территории городского округа Химки, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
"Объем инвестиций компании "Геопром" в реализацию проекта на первом этапе составил более 150 миллионов рублей. В ближайшие два года предприятие планирует расширить производство чугунно-литейных и стальных изделий и увеличить объем инвестиций еще на 100 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что расширение производства позволит дополнительно создать в Химках 20 новых рабочих мест, в результате чего общая численность сотрудников предприятия составит 90 человек.
"Геопром" работает на рынке металлообработки с 2013 года и ежегодно выпускает более 12 тысяч тонн чугунного литья и около двух тысяч тонн сопутствующих металлоизделий.