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Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
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Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:42
2022-10-06T13:42
новости подмосковья
химки
экономика
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения производства на территории городского округа Химки, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.Она добавила, что расширение производства позволит дополнительно создать в Химках 20 новых рабочих мест, в результате чего общая численность сотрудников предприятия составит 90 человек."Геопром" работает на рынке металлообработки с 2013 года и ежегодно выпускает более 12 тысяч тонн чугунного литья и около двух тысяч тонн сопутствующих металлоизделий.
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химки, экономика, московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Химки, Экономика, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
13:42 06.10.2022
 

Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПроизводство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Производство чугунных изделий для нужд ЖКХ увеличат в Подмосковье
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Производитель чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства, компания "Геопром", увеличит производственные мощности на 30% за счет расширения производства на территории городского округа Химки, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
"Объем инвестиций компании "Геопром" в реализацию проекта на первом этапе составил более 150 миллионов рублей. В ближайшие два года предприятие планирует расширить производство чугунно-литейных и стальных изделий и увеличить объем инвестиций еще на 100 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что расширение производства позволит дополнительно создать в Химках 20 новых рабочих мест, в результате чего общая численность сотрудников предприятия составит 90 человек.
"Геопром" работает на рынке металлообработки с 2013 года и ежегодно выпускает более 12 тысяч тонн чугунного литья и около двух тысяч тонн сопутствующих металлоизделий.
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