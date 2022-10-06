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В Москве презентуют издательские и симфонические проекты Алтайского края
В Москве презентуют издательские и симфонические проекты Алтайского края - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве презентуют издательские и симфонические проекты Алтайского края
Издательские и симфонические проекты Алтайского края презентуют в Москве в честь 85-летия региона, сообщили в региональном министерстве культуры. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:31
2022-10-06T13:31
2022-10-06T13:31
алтайский край
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москва
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Издательские и симфонические проекты Алтайского края презентуют в Москве в честь 85-летия региона, сообщили в региональном министерстве культуры."С 11 по 15 октября в рамках культурно-просветительских мероприятий, посвященных 85-летию Алтайского края, пройдут Дни культуры нашего региона в Москве. Москвичи и гости столицы смогут узнать о последних книжных новинках, изданных в регионе, а также познакомиться с музыкальными программами в исполнении симфонического оркестра краевой филармонии", - говорится в сообщении.Так, в московской библиотеке №19 имени Достоевского состоится презентация книг, посвященных писателю Георгию Гребенщикову и общественному деятелю, художнику Николаю Рериху. В Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова читателям будет представлена книга Роберта Рождественского "Избранное", изданная в Алтайском крае к 90-летию поэта."Также литературные встречи и выставка изданий Алтайского края пройдут на площадке Дома творчества в писательском поселке Переделкино и Булгаковском Доме", - уточняют в министерстве культуры.
https://ria.ru/20221004/zhile-1821384468.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алтайский край, Алтайский край, Москва