https://ria.ru/20221006/prepodavatel-1822004612.html

В Нижегородской области уволили преподавателя, дискредитировавшую ВС России

В Нижегородской области уволили преподавателя, дискредитировавшую ВС России - РИА Новости, 06.10.2022

В Нижегородской области уволили преподавателя, дискредитировавшую ВС России

Преподаватель одного из вузов Нижегородской области, советовавшая студентам сесть в тюрьму, чтобы не ехать на спецоперацию, уволена после проверки, сообщили РИА РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:09

2022-10-06T16:09

2022-10-06T16:09

происшествия

нижегородская область

общество

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Преподаватель одного из вузов Нижегородской области, советовавшая студентам сесть в тюрьму, чтобы не ехать на спецоперацию, уволена после проверки, сообщили РИА Новости в министерстве образования, науки и молодежной политики области.ГУМВД России по Нижегородской области сообщало, что на жительницу Воротынского района 1997 года рождения составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ), по которой ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По информации Telegram-канала Baza, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса"."В конце сентября, когда администрация учебного учреждения выявила факт нарушения, преподаватель была незамедлительно отстранена от образовательного процесса до выяснения обстоятельств инцидента. 27 сентября по итогам проведения внутренней проверки педагог была уволена", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что руководство регионального учреждения высшего образования оказывает содействие правоохранительным органам.

https://ria.ru/20220922/feyki-1818691835.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, общество