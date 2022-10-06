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Около Москва-Сити сгорели два автомобиля - РИА Новости, 06.10.2022
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Около Москва-Сити сгорели два автомобиля
Около Москва-Сити сгорели два автомобиля - РИА Новости, 06.10.2022
Около Москва-Сити сгорели два автомобиля
Две легковые автомашины сгорели, по предварительной информации, в результате поджога в Москва-Сити в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:05
2022-10-06T20:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Две легковые автомашины сгорели, по предварительной информации, в результате поджога в Москва-Сити в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, по предварительной информации, причиной пожара стал поджог."Полиция уже приступила к просмотру камер видеонаблюдения", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного глава МЧС, в Красногвардейском проезде происходило возгорание двух легковых автомобилей на площади пять квадратных метров. В 19.40 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала."В 19.29... поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд. Красногвардейский 1-й, дом 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 метров квадратных. В 19.40 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
20:05 06.10.2022 (обновлено: 20:14 06.10.2022)
 
Около Москва-Сити сгорели два автомобиля

Около Москва-Сити сгорели два легковых автомобиля, сведений о пострадавших пока нет

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГорящий автомобиль
Горящий автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Две легковые автомашины сгорели, по предварительной информации, в результате поджога в Москва-Сити в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание легкового автомобиля в Москва-Сити, огонь перекинулся на другую машину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, причиной пожара стал поджог.
"Полиция уже приступила к просмотру камер видеонаблюдения", - добавил собеседник агентства.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного глава МЧС, в Красногвардейском проезде происходило возгорание двух легковых автомобилей на площади пять квадратных метров. В 19.40 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
"В 19.29... поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд. Красногвардейский 1-й, дом 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 метров квадратных. В 19.40 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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