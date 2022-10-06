https://ria.ru/20221006/pozhar-1822077972.html

Около Москва-Сити сгорели два автомобиля

Около Москва-Сити сгорели два автомобиля - РИА Новости, 06.10.2022

Около Москва-Сити сгорели два автомобиля

Две легковые автомашины сгорели, по предварительной информации, в результате поджога в Москва-Сити в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:05

2022-10-06T20:05

2022-10-06T20:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Две легковые автомашины сгорели, по предварительной информации, в результате поджога в Москва-Сити в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, по предварительной информации, причиной пожара стал поджог."Полиция уже приступила к просмотру камер видеонаблюдения", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного глава МЧС, в Красногвардейском проезде происходило возгорание двух легковых автомобилей на площади пять квадратных метров. В 19.40 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала."В 19.29... поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд. Красногвардейский 1-й, дом 15. Происходило загорание двух легковых автомобилей на площади 5 метров квадратных. В 19.40 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220912/nagrada-1816233326.html

https://ria.ru/20220624/dtp-1797723341.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва