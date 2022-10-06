https://ria.ru/20221006/povestki-1822020225.html

Россиян предупредили о рассылке вредоносного ПО под видом повесток

Россиян предупредили о рассылке вредоносного ПО под видом повесток - РИА Новости, 06.10.2022

Россиян предупредили о рассылке вредоносного ПО под видом повесток

Злоумышленники в России в октябре начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы, которые используются для... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:56

2022-10-06T16:56

2022-10-06T18:38

частичная мобилизация в россии

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Злоумышленники в России в октябре начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы, которые используются для шпионажа, кражи документов и других файлов, сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского"."На первой рабочей неделе октября эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили рассылку вредоносных электронных писем. В сообщениях говорится, что в связи с неполучением повестки с указанным номером человека призывают срочно явиться в назначенное место и время", — говорится в сообщении.В письме мошенников заявлялось, что более подробная информация якобы указана в повестке в формате PDF, которую необходимо скачать по ссылке. "Письмо тщательно подготовлено и выглядит правдоподобно: содержит ссылки на статьи УК России, геральдику и стилистику соответствующего ведомства. В тексте злоумышленники угрожали возможными штрафами и уголовной ответственностью", — добавили в компании.Отмечается, что если открыть файл, то он для отвода глаз скачает и отобразит в браузере PDF-документ, имитирующий отсканированную повестку, но параллельно создаст файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке и запустит его. "Используемое вредоносное ПО и техники имеют множество сходств с активностью группы XDSpy. В частности, с версиями прошлых лет совпадают исходный код вредоносного WSF-скрипта и способы запуска, а также частично названия файлов. Цели XDSpy — шпионаж, кража документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам", — уточнили в компании."В этой кампании используется ряд техник, позволяющих злоумышленникам проникнуть и закрепиться в системе, — таргетированные фишинговые рассылки, имитация писем регуляторов, использование актуальной новостной повестки, вывод на экран изображения, которое ожидает пользователь. Это традиционно для XDSpy", — заявил руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун, слова которого приводятся в сообщении.Согласно информации, размещенной на портале "Объясняем.рф", личное вручение повестки под подпись — единственная форма оповещения, а пригласить мобилизуемого явиться другими способами, в том числе СМС-сообщением либо сообщением в мессенджере, военкомат не может.

https://ria.ru/20221006/kriterii-1821944750.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, технологии, россия, лаборатория касперского