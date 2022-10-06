https://ria.ru/20221006/pogoda-1821869668.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 06.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачность с неустойчивыми прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:01

2022-10-06T08:01

2022-10-06T08:01

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачность с неустойчивыми прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода