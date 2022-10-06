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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 06.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 06.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачность с неустойчивыми прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:01
2022-10-06T08:01
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачность с неустойчивыми прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:01 06.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидают небольшой дождь и до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачность с неустойчивыми прояснениями ожидается в Москве в четверг, местами возможен небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - сообщил Тишковец.
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Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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