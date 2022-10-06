https://ria.ru/20221006/poezd-1822178089.html

РЖД: "Поезд Деда Мороза" посетит сто городов России

РЖД: "Поезд Деда Мороза" посетит сто городов России - РИА Новости, 07.10.2022

РЖД: "Поезд Деда Мороза" посетит сто городов России

"Поезд Деда Мороза" проследует в этом году более чем по ста городам России, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в рамках презентации... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-06T19:37

2022-10-06T19:37

2022-10-07T11:57

вологодская область

россия

ржд

великий устюг

москва

дмитрий пегов

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МОСКВА/ВОЛОГДА, 6 окт - РИА Новости. "Поезд Деда Мороза" проследует в этом году более чем по ста городам России, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в рамках презентации состава на Ленинградском вокзале."Сегодня к нам приехал Дедушка Мороз прямо из Великого Устюга для того, чтобы посмотреть на наш замечательный состав, который мы подготовили для его путешествия, которое в этом году будет немного длиннее - до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут: из Великого Устюга и обратно поезд проедет более 33 тысяч километров и более 100 городов", - рассказал Пегов.В рамках презентации Дед Мороз осмотрел вагон-приемную из передвижной резиденции, в которой он будет путешествовать по российским городам, поздравлять детей, исполнять их желания. Передвижная резиденция Деда Мороза – это специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого будут включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.Маршрут поезда пройдет в течение 85 дней через города БАМа, Транссиба, Европейской части России (включая Москву и Санкт-Петербург) и Русского Севера.В этом году путешествие начнется из Великого Устюга уже 22 октября. Поездка продлится до 15 января. Продажи билетов стартуют 10 октября."Этот проект позволит большему числу детей и взрослых встретиться с настоящим Дедом Морозом, окунуться в настоящую русскую сказку", - отметил, в свою очередь, начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html

россия

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ржд, великий устюг, москва, дмитрий пегов