19:37 06.10.2022 (обновлено: 11:57 07.10.2022)
РЖД: "Поезд Деда Мороза" посетит сто городов России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиРЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
МОСКВА/ВОЛОГДА, 6 окт - РИА Новости. "Поезд Деда Мороза" проследует в этом году более чем по ста городам России, заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов в рамках презентации состава на Ленинградском вокзале.
"Сегодня к нам приехал Дедушка Мороз прямо из Великого Устюга для того, чтобы посмотреть на наш замечательный состав, который мы подготовили для его путешествия, которое в этом году будет немного длиннее - до самой крайней точки российских железных дорог - до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут: из Великого Устюга и обратно поезд проедет более 33 тысяч километров и более 100 городов", - рассказал Пегов.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиРЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
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РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиРЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
2 из 3
РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиРЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
3 из 3
РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
1 из 3
РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
2 из 3
РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
3 из 3
РЖД представили "Поезд Деда Мороза", который отправится в рейс по 100 городам России
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
В рамках презентации Дед Мороз осмотрел вагон-приемную из передвижной резиденции, в которой он будет путешествовать по российским городам, поздравлять детей, исполнять их желания. Передвижная резиденция Деда Мороза – это специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого будут включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала.
Маршрут поезда пройдет в течение 85 дней через города БАМа, Транссиба, Европейской части России (включая Москву и Санкт-Петербург) и Русского Севера.
В этом году путешествие начнется из Великого Устюга уже 22 октября. Поездка продлится до 15 января. Продажи билетов стартуют 10 октября.
"Этот проект позволит большему числу детей и взрослых встретиться с настоящим Дедом Морозом, окунуться в настоящую русскую сказку", - отметил, в свою очередь, начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.