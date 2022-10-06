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В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев

В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев - РИА Новости, 06.10.2022

В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев

Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и медицина являются наиболее привлекательными сферами бизнеса для иностранцев на территории Московской области, говорится РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:43

2022-10-06T18:43

2022-10-06T18:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

оаэ

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и медицина являются наиболее привлекательными сферами бизнеса для иностранцев на территории Московской области, говорится в сообщении регионального Мининвеста.В четверг в Доме правительства Московской области состоялся бизнес-завтрак по случаю визита делегации Совета женщин-предпринимателей ОАЭ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи, а также глава благотворительного фонда "Исток" Екатерина Багдасарова."В Подмосковье самая развитая инфраструктура для инвесторов. Каждого инвестора, приходящего в регион, мы сопровождаем "от и до", подбираем индивидуальные, подходящие именно его бизнесу условия и меры поддержки, что способствует успешной реализации проектов. Среди сфер, которые могут быть интересны иностранным инвесторам у нас в регионе, например, медицина, проекты в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе, дата-центры, а также транспортно-пересадочные узлы", – приводятся в сообщении 3словаЗиновьевой.

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), экономика, оаэ