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В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев - РИА Новости, 06.10.2022
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В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев
В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев - РИА Новости, 06.10.2022
В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев
Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и медицина являются наиболее привлекательными сферами бизнеса для иностранцев на территории Московской области, говорится РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:43
2022-10-06T18:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
оаэ
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и медицина являются наиболее привлекательными сферами бизнеса для иностранцев на территории Московской области, говорится в сообщении регионального Мининвеста.В четверг в Доме правительства Московской области состоялся бизнес-завтрак по случаю визита делегации Совета женщин-предпринимателей ОАЭ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи, а также глава благотворительного фонда "Исток" Екатерина Багдасарова."В Подмосковье самая развитая инфраструктура для инвесторов. Каждого инвестора, приходящего в регион, мы сопровождаем "от и до", подбираем индивидуальные, подходящие именно его бизнесу условия и меры поддержки, что способствует успешной реализации проектов. Среди сфер, которые могут быть интересны иностранным инвесторам у нас в регионе, например, медицина, проекты в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе, дата-центры, а также транспортно-пересадочные узлы", – приводятся в сообщении 3словаЗиновьевой.
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московская область (подмосковье), экономика, оаэ
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, ОАЭ
18:43 06.10.2022
 

В Подмосковье назвали привлекательные сферы бизнеса для иностранцев

© Depositphotos / IgorVetushkoЖенщина-ученый во время работы в лаборатории
Женщина-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Женщина-ученый во время работы в лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Гостиничный бизнес, сельское хозяйство и медицина являются наиболее привлекательными сферами бизнеса для иностранцев на территории Московской области, говорится в сообщении регионального Мининвеста.
В четверг в Доме правительства Московской области состоялся бизнес-завтрак по случаю визита делегации Совета женщин-предпринимателей ОАЭ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи, а также глава благотворительного фонда "Исток" Екатерина Багдасарова.
"В Подмосковье самая развитая инфраструктура для инвесторов. Каждого инвестора, приходящего в регион, мы сопровождаем "от и до", подбираем индивидуальные, подходящие именно его бизнесу условия и меры поддержки, что способствует успешной реализации проектов. Среди сфер, которые могут быть интересны иностранным инвесторам у нас в регионе, например, медицина, проекты в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе, дата-центры, а также транспортно-пересадочные узлы", – приводятся в сообщении 3словаЗиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаОАЭ
 
 
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