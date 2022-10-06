https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821970762.html
Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово
Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово - РИА Новости, 06.10.2022
Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово
Строительство школы на 825 мест началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:20
2022-10-06T14:20
2022-10-06T14:20
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Строительство школы на 825 мест началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство школы пройдет в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. По завершении строительства, общеобразовательное учреждение включит в себя учебные классы, IT-полигон, медиатеку, а также спортивный и актовый залы."Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа. Строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), красногорск, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Строительство
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Строительство школы на 825 мест началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Строительство школы пройдет в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. По завершении строительства, общеобразовательное учреждение включит в себя учебные классы, IT-полигон, медиатеку, а также спортивный и актовый залы.
"Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа. Строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.
Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года