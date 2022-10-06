https://ria.ru/20221006/podmoskove-1821970762.html

Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово

Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово - РИА Новости, 06.10.2022

Строительство школы на 825 мест началось в подмосковном Сабурово

Строительство школы на 825 мест началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:20

2022-10-06T14:20

2022-10-06T14:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Строительство школы на 825 мест началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительство школы пройдет в рамках государственной программы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета. По завершении строительства, общеобразовательное учреждение включит в себя учебные классы, IT-полигон, медиатеку, а также спортивный и актовый залы."Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам подготовительного этапа. Строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года

https://ria.ru/20221006/dolgostroy-1821943815.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, строительство