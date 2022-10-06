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Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов
Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов - РИА Новости, 06.10.2022
Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов
Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T00:21
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анатолий антонов
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Что касается переговоров по обмену заключенными, то они ведутся по специальным каналам, согласованным президентами двух наших стран в Женеве в прошлом году. Мы исходим из того, что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе", - сказал он в эфире Первого канала.
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анатолий антонов, в мире, россия, сша
Анатолий Антонов, В мире, Россия, США
00:21 06.10.2022
 
Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов

Посол Антонов заявил, что между Россией и США ведутся переговоры об обмене заключенными

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Что касается переговоров по обмену заключенными, то они ведутся по специальным каналам, согласованным президентами двух наших стран в Женеве в прошлом году. Мы исходим из того, что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе", - сказал он в эфире Первого канала.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 01:40
Адвокат Виктора Бута считает, что США действительно готовы к его обмену
 
Анатолий АнтоновВ миреРоссияСША
 
 
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