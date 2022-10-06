https://ria.ru/20221006/peregovory-1821853660.html

Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов

Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов - РИА Новости, 06.10.2022

Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными, заявил Антонов

Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:21

2022-10-06T00:21

2022-10-06T00:21

анатолий антонов

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:39:2049:1191_1920x0_80_0_0_5b4dd93d97e3fb2fe47a8909d1cb3d9b.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и США по согласованным каналам ведут переговоры об обмене заключенными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Что касается переговоров по обмену заключенными, то они ведутся по специальным каналам, согласованным президентами двух наших стран в Женеве в прошлом году. Мы исходим из того, что в этой области необходимо действовать в спокойном, профессиональном ключе", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220729/obmen-1805742120.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, в мире, россия, сша