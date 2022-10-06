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В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России
США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:01
2022-10-06T21:01
2022-10-06T21:01
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивный удар по России."Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221005/krym-1821851487.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, великобритания, нато, украина
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Великобритания, НАТО, Украина
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России
Песков заявил, что США и Великобритания фактически руководят действиями Киева