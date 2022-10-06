Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/otvetstvennye-1822085463.html
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России
США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:01
2022-10-06T21:01
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
сша
великобритания
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивный удар по России."Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221005/krym-1821851487.html
россия
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, великобритания, нато, украина
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, США, Великобритания, НАТО, Украина
21:01 06.10.2022
 
В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России

Песков заявил, что США и Великобритания фактически руководят действиями Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивный удар по России.
"Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 23:54
Посол в США ответил на заявления Пентагона о возможных ударах по Крыму
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСШАВеликобританияНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала