https://ria.ru/20221006/otvetstvennye-1822085463.html

В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России

В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле назвали ответственных за заявления Зеленского об ударах по России

США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:01

2022-10-06T21:01

2022-10-06T21:01

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

сша

великобритания

нато

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США и Великобритания фактически руководят действиями Киева, и поэтому они должны нести ответственность за заявления Владимира Зеленского, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский на конференции, проходящей в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивный удар по России."Именно эти страны (США и Великобритания - ред.) де-факто направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца. Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского - ред.) и этого режима", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221005/krym-1821851487.html

россия

сша

великобритания

украина

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, великобритания, нато, украина