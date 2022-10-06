https://ria.ru/20221006/otoplenie-1821934188.html
В Липецкой области стартовал отопительный сезон
В Липецкой области стартовал отопительный сезон - РИА Новости, 06.10.2022
В Липецкой области стартовал отопительный сезон
В Липецкой области стартовал отопительный сезон, который начался раньше обычного, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:31
2022-10-06T12:31
2022-10-06T12:31
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
липецк
отопительный сезон 2022-2023 в россии
жкх
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал отопительный сезон, который начался раньше обычного, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, область подготовилась к осенне-зимнему периоду вовремя. Так, в электросетевом комплексе все намеченные на 2022 год работы были выполнены уже к сентябрю. Отремонтированы 51 подстанция и более 40 километров линий электропередач. Только в Липецке были модернизированы более 20 километров тепловых сетей. Инвестиции в теплоэнергетический комплекс составили более 1 миллиарда рублей.Специалисты подтверждают, все котельные готовы к сезону и запускаются по графику. На случай непредвиденных ситуаций подготовлены дополнительные аварийные резервы, а также 220 человек и 80 единиц техники, готовых в случае внештатных ситуаций устранить неполадки. Газовщики провели диагностику оборудования, завершили капитальные и текущие ремонты. Для улучшения оперативного реагирования диспетчерской службы проведены учебные тренировки."От того, насколько добросовестно проведена подготовка к осенне-зимнему периоду, зависит не только качество поставки ресурсов, но и безопасность жителей. Это необходимо учитывать в первую очередь и делать всё возможное для недопущения аварийных ситуаций", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220929/strategiya-1820252591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, липецк, отопительный сезон 2022-2023 в россии, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Липецк, Отопительный сезон 2022-2023 в России, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал отопительный сезон, который начался раньше обычного, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, область подготовилась к осенне-зимнему периоду вовремя. Так, в электросетевом комплексе все намеченные на 2022 год работы были выполнены уже к сентябрю. Отремонтированы 51 подстанция и более 40 километров линий электропередач. Только в Липецке
были модернизированы более 20 километров тепловых сетей. Инвестиции в теплоэнергетический комплекс составили более 1 миллиарда рублей.
Специалисты подтверждают, все котельные готовы к сезону и запускаются по графику. На случай непредвиденных ситуаций подготовлены дополнительные аварийные резервы, а также 220 человек и 80 единиц техники, готовых в случае внештатных ситуаций устранить неполадки. Газовщики провели диагностику оборудования, завершили капитальные и текущие ремонты. Для улучшения оперативного реагирования диспетчерской службы проведены учебные тренировки.
"От того, насколько добросовестно проведена подготовка к осенне-зимнему периоду, зависит не только качество поставки ресурсов, но и безопасность жителей. Это необходимо учитывать в первую очередь и делать всё возможное для недопущения аварийных ситуаций", – отметил Артамонов.