https://ria.ru/20221006/otoplenie-1821934188.html

В Липецкой области стартовал отопительный сезон

В Липецкой области стартовал отопительный сезон - РИА Новости, 06.10.2022

В Липецкой области стартовал отопительный сезон

В Липецкой области стартовал отопительный сезон, который начался раньше обычного, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:31

2022-10-06T12:31

2022-10-06T12:31

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

отопительный сезон 2022-2023 в россии

жкх

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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал отопительный сезон, который начался раньше обычного, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, область подготовилась к осенне-зимнему периоду вовремя. Так, в электросетевом комплексе все намеченные на 2022 год работы были выполнены уже к сентябрю. Отремонтированы 51 подстанция и более 40 километров линий электропередач. Только в Липецке были модернизированы более 20 километров тепловых сетей. Инвестиции в теплоэнергетический комплекс составили более 1 миллиарда рублей.Специалисты подтверждают, все котельные готовы к сезону и запускаются по графику. На случай непредвиденных ситуаций подготовлены дополнительные аварийные резервы, а также 220 человек и 80 единиц техники, готовых в случае внештатных ситуаций устранить неполадки. Газовщики провели диагностику оборудования, завершили капитальные и текущие ремонты. Для улучшения оперативного реагирования диспетчерской службы проведены учебные тренировки."От того, насколько добросовестно проведена подготовка к осенне-зимнему периоду, зависит не только качество поставки ресурсов, но и безопасность жителей. Это необходимо учитывать в первую очередь и делать всё возможное для недопущения аварийных ситуаций", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220929/strategiya-1820252591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, липецк, отопительный сезон 2022-2023 в россии, жкх