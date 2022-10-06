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Псевдомиллионершу Сорокину освободили из американской тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
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Псевдомиллионершу Сорокину освободили из американской тюрьмы, пишут СМИ
Псевдомиллионершу Сорокину освободили из американской тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Псевдомиллионершу Сорокину освободили из американской тюрьмы, пишут СМИ
Выдававшую себя за миллионершу Анну Сорокину освободят из миграционной тюрьмы в США под залог, сообщает Daily Beast. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:14
2022-10-06T16:22
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Выдававшую себя за миллионершу Анну Сорокину освободят из миграционной тюрьмы в США под залог, сообщает Daily Beast.Судья по миграционным делам освободил Сорокину под залог в 10 тысяч долларов, говорится в сообщении.Миграционная служба США задержала Сорокину через несколько недель после освобождения в феврале прошлого года из тюрьмы, в марте 2021 года рассматривавший дело о нарушении визового режима судья счел, что она может покинуть страну, и постановил заключить Сорокину под стражу, уточняет издание.До завершения необходимых юридических процедур Сорокина останется под арестом, говорится в сообщении.Как сообщалось, в феврале 2021 года приговоренную за мошенничество Сорокину освободили из тюрьмы Нью-Йорка за хорошее поведение.Сорокина прибыла в США в 2016 году из Германии, куда переехала из России в 16-летнем возрасте. В США она выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Используя выдуманную историю богатой наследницы, Сорокина до разоблачения обеспечила себе доступ в высший свет Нью-Йорка.Она месяцами жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах, одновременно пытаясь получить по подложным документам кредит на 22 миллиона долларов для строительства выставочного центра. В конечном счете ей не удалось в очередной раз перезанять деньги, из последнего отеля ее выселили за крупные долги, и ей пришлось просить друзей о ночлеге. Сорокина была арестована в октябре 2017 года.Ее история легла в основу сериала Netflix "Изобретая Анну".
https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html
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в мире, сша, германия, netflix
В мире, США, Германия, Netflix
16:14 06.10.2022 (обновлено: 16:22 06.10.2022)
 
Псевдомиллионершу Сорокину освободили из американской тюрьмы, пишут СМИ

Daily Beast: псевдомиллионершу Сорокину освободили из миграционной тюрьмы в США под залог

© AP Photo / Mary AltafferАнна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Выдававшую себя за миллионершу Анну Сорокину освободят из миграционной тюрьмы в США под залог, сообщает Daily Beast.
"Судья справедливо счел, что Анна не представляет угрозу сообществу", - цитирует издание адвоката Сорокиной.
Судья по миграционным делам освободил Сорокину под залог в 10 тысяч долларов, говорится в сообщении.
Миграционная служба США задержала Сорокину через несколько недель после освобождения в феврале прошлого года из тюрьмы, в марте 2021 года рассматривавший дело о нарушении визового режима судья счел, что она может покинуть страну, и постановил заключить Сорокину под стражу, уточняет издание.
До завершения необходимых юридических процедур Сорокина останется под арестом, говорится в сообщении.
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Как сообщалось, в феврале 2021 года приговоренную за мошенничество Сорокину освободили из тюрьмы Нью-Йорка за хорошее поведение.
Сорокина прибыла в США в 2016 году из Германии, куда переехала из России в 16-летнем возрасте. В США она выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Используя выдуманную историю богатой наследницы, Сорокина до разоблачения обеспечила себе доступ в высший свет Нью-Йорка.
Она месяцами жила в долг в дорогих нью-йоркских отелях и устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах, одновременно пытаясь получить по подложным документам кредит на 22 миллиона долларов для строительства выставочного центра. В конечном счете ей не удалось в очередной раз перезанять деньги, из последнего отеля ее выселили за крупные долги, и ей пришлось просить друзей о ночлеге. Сорокина была арестована в октябре 2017 года.
Ее история легла в основу сериала Netflix "Изобретая Анну".
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