https://ria.ru/20221006/osuzhdenie-1821863012.html

Южная Корея осудила ракетные пуски КНДР

Южная Корея осудила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 06.10.2022

Южная Корея осудила ракетные пуски КНДР

Совет национальной безопасности Южной Кореи выступил с решительным осуждением ракетных пусков КНДР, которые представляют серьезный вызов всему международному... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T05:01

2022-10-06T05:01

2022-10-06T05:03

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ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности Южной Кореи выступил с решительным осуждением ракетных пусков КНДР, которые представляют серьезный вызов всему международному сообществу, сообщило агентство Ренхап.Совет также заявил о намерении расширять военное сотрудничество между Южной Кореей и США, а также между Южной Кореей, США и Японией, и предпринять меры по усилению совместной обороноспособности южнокорейских и американских сил."Также было вынесено предупреждение о том, что провокации Северной Кореи будут встречены превосходящим по силе ответом, что уже продемонстрировано, в частности, путем повторной дислокации американского атомного авианосца "Рональд Рейган" в Японское море", - отмечается в сообщении Ренхап.В свою очередь, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что власти предпримут "необходимые соответствующие меры по защите жизней и безопасности людей" на фоне продолжающихся провокаций КНДР.Утром четверга Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела пуски двух пакет малой дальности из района Самсок в Пхеньяне. Первый пуск был осуществлен в 06.01 по местному времени (00.01 мск), а второй – в 06.23 по местному времени (00.23 мск).В свою очередь, японские военные подчеркнули, что обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракет составила 350 и 800 километров, а максимальная высота – 100 и 50 километров соответственно. К настоящему времени сообщений об ущербе морским или воздушным судам не поступало.Если информация о ракетном испытании подтвердится, то это станет шестым по счету ракетным пуском КНДР в сентябре и 24-м с начала года. Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через японскую северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод на отдалении в 3 тысячи километров к востоку от префектуры Иватэ. В связи с пуском в северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога. Южнокорейские и японские военные считают, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней дальности, с высокой долей вероятности, типа "Хвасон-12". Ракета пролетела рекордное за всю историю пусков расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров, а максимальная скорость 17 Махов. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад.

https://ria.ru/20221006/kndr-1821860369.html

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в мире, юн сок ель, южная корея, сша, япония