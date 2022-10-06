https://ria.ru/20221006/osen-1821943617.html

В выставке "Золотая осень" принимают участие почти 40 рязанских предприятий

В выставке "Золотая осень" принимают участие почти 40 рязанских предприятий - РИА Новости, 06.10.2022

В выставке "Золотая осень" принимают участие почти 40 рязанских предприятий

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что 39 предприятий региона принимают участие в агропромышленной выставке "Золотая осень", а также выразил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:51

2022-10-06T12:51

2022-10-06T12:51

рязанская область

павел малков

экономика

рязанская область

росагролизинг

москва

косово

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РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что 39 предприятий региона принимают участие в агропромышленной выставке "Золотая осень", а также выразил мнение, что санкции помогли расширить многообразие и качество производимых в стране продуктов."Посетил стенд Рязанской области на Всероссийской выставке "Золотая осень", открывшейся в Москве. Одно из ключевых событий сферы АПК, где демонстрируют достижения, обсуждают развитие, делятся опытом. Наш регион в этом году представляют 39 предприятий. Вся продукция на выставке, в том числе рязанская, доказывает, что санкции и импортозамещение лишь расширили многообразие и качество производимых в стране товаров", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он добавил, что провел встречу с генеральным директором Росагролизинга Павлом Косовым. "Это наши надежные партнеры, во многом благодаря их участию достигнуты рекордные показатели урожайности в этом году. Оперативно помогают и с обновлением техники, в том числе при их поддержке в регионе весной появилась самая крупная в ЦФО машинно-техническая компания, и в запуске новых проектов", - отметил Малков.По данным пресс-службы правительства Рязанской области, речь на встрече шла о перспективах сотрудничества в вопросах развития сельскохозяйственного сектора региона, реализации совместных проектов. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые планируется предусмотреть на региональном уровне."Рязанская область является одним из ключевых партнеров Росагролизинга. Регион задает темп обновления АПК для всего ЦФО и занимает первое место по совокупным поставкам в 2020-2021 годах. С 2002 года мы инвестировали в сельское хозяйство области свыше 12,2 миллиарда рублей и поставили за это время около 2,1 тысячи единиц техники", - цитируются в сообщении слова Косова.

https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820204741.html

https://ria.ru/20220914/malkov-1816615712.html

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павел малков, экономика, рязанская область, росагролизинг, москва, косово