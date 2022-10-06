https://ria.ru/20221006/oruzhie-1822080854.html
Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине
Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине
США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:27
2022-10-06T20:27
2022-10-06T22:21
сша
россия
украина
джон кирби
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Мы смотрим за этим так близко, как можем, мы мониторим ядерные мощности РФ изо всех сил", - добавил он.При этом Кирби отказался отвечать на вопрос, что именно США донесли до российских властей в качестве возможных последствий использования ядерного оружия, заявив, что "об этом лучше не говорить публично".В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку "погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821876250.html
https://ria.ru/20221006/bolton-1821996163.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, джон кирби, нато, в мире
США, Россия, Украина, Джон Кирби, НАТО, В мире
20:27 06.10.2022 (обновлено: 22:21 06.10.2022)
Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине
В Белом доме затруднились ответить, применит ли Россия ядерное оружие на Украине
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости.
США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявил
в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
"Сложно сказать наверняка. Мы относимся к риторике (президента России Владимира) Путина очень серьезно. Это было бы безответственно для нас - не воспринимать ее всерьез", - ответил он на вопрос, намерена ли Россия в действительности применить ядерное оружие на Украине.
"Мы смотрим за этим так близко, как можем, мы мониторим ядерные мощности РФ изо всех сил", - добавил он.
При этом Кирби отказался отвечать на вопрос, что именно США донесли до российских властей в качестве возможных последствий использования ядерного оружия, заявив, что "об этом лучше не говорить публично".
В сентябре президент РФ Владимир Путин
в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО
идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева
, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева
, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку "погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются".
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.