https://ria.ru/20221006/oruzhie-1822080854.html

Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине

Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Белый дом: США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине

США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:27

2022-10-06T20:27

2022-10-06T22:21

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Мы смотрим за этим так близко, как можем, мы мониторим ядерные мощности РФ изо всех сил", - добавил он.При этом Кирби отказался отвечать на вопрос, что именно США донесли до российских властей в качестве возможных последствий использования ядерного оружия, заявив, что "об этом лучше не говорить публично".В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку "погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821876250.html

https://ria.ru/20221006/bolton-1821996163.html

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сша, россия, украина, джон кирби, нато, в мире