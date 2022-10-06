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Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных - РИА Новости, 06.10.2022
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Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных
Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных - РИА Новости, 06.10.2022
Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных
Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком, сообщается на сайте МВД по Крыму. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:18
2022-10-06T23:20
херсонская область
мвд по республике крым
безопасность
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком, сообщается на сайте МВД по Крыму.Ранее в некоторых Telegram-каналах написали, что МВД якобы разослало ориентировки на розыск военных, "сбежавших" из воинской части в Херсонской области."Сегодня в ряде Telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали представителей СМИ и интернет-сообщества не доверять информации из "сомнительных источников".
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херсонская область , мвд по республике крым, безопасность
Херсонская область , МВД по Республике Крым, Безопасность
23:18 06.10.2022 (обновлено: 23:20 06.10.2022)
 
Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных

Полиция опровергла слухи о розыске военных, якобы сбежавших из части в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком, сообщается на сайте МВД по Крыму.
Ранее в некоторых Telegram-каналах написали, что МВД якобы разослало ориентировки на розыск военных, "сбежавших" из воинской части в Херсонской области.
"Сегодня в ряде Telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали представителей СМИ и интернет-сообщества не доверять информации из "сомнительных источников".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Херсонская областьМВД по Республике КрымБезопасность
 
 
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