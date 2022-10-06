https://ria.ru/20221006/oproverzhenie-1822107060.html

Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных

Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных - РИА Новости, 06.10.2022

Полиция опровергла слухи о розыске якобы сбежавших под Херсоном военных

Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком, сообщается на сайте МВД по Крыму. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:18

2022-10-06T23:18

2022-10-06T23:20

херсонская область

мвд по республике крым

безопасность

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Информация о розыске полицией военных, якобы сбежавших из воинской части в Херсонской области, является фейком, сообщается на сайте МВД по Крыму.Ранее в некоторых Telegram-каналах написали, что МВД якобы разослало ориентировки на розыск военных, "сбежавших" из воинской части в Херсонской области."Сегодня в ряде Telegram-каналов были распространены сообщения, что на территории республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали представителей СМИ и интернет-сообщества не доверять информации из "сомнительных источников".

https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , мвд по республике крым, безопасность