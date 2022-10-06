https://ria.ru/20221006/oon-1821896866.html

МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам

МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам - РИА Новости, 06.10.2022

МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам

Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:35

2022-10-06T10:35

2022-10-06T11:07

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

украина

оон

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Генсек ООН Антониу Гутерреш 29 сентября заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ."Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Захарова отметила, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик "как будто попытался оправдаться"."Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя", - отметила Захарова.Дюжаррик сообщил, что свои заявления 29 сентября Гутерреш, делал, основываясь на решениях Генеральной ассамблеи, добавила она. По ее словам, имеется в виду голосовавшаяся в марте 2014 года резолюция 68/262 и последующие антироссийские решения 11-й спецсессии ГА."Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что Киев "открыто попирал положения этого документа"."В целом, никаких "поворотов" в риторике представителей секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, – чуть "подшлифовать" русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html

https://ria.ru/20221005/oon-1821668192.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, оон, политика