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МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам - РИА Новости, 06.10.2022
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МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам
МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам - РИА Новости, 06.10.2022
МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам
Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:35
2022-10-06T11:07
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
украина
оон
политика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Генсек ООН Антониу Гутерреш 29 сентября заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ."Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Захарова отметила, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик "как будто попытался оправдаться"."Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя", - отметила Захарова.Дюжаррик сообщил, что свои заявления 29 сентября Гутерреш, делал, основываясь на решениях Генеральной ассамблеи, добавила она. По ее словам, имеется в виду голосовавшаяся в марте 2014 года резолюция 68/262 и последующие антироссийские решения 11-й спецсессии ГА."Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что Киев "открыто попирал положения этого документа"."В целом, никаких "поворотов" в риторике представителей секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, – чуть "подшлифовать" русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html
https://ria.ru/20221005/oon-1821668192.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, оон, политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, Украина, ООН, Политика
10:35 06.10.2022 (обновлено: 11:07 06.10.2022)
 
МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам

Захарова назвала позицию секретариата ООН по украинскому кризису ангажированной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Генсек ООН Антониу Гутерреш 29 сентября заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя – по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.
"Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной "позиции", тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Захарова отметила, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик "как будто попытался оправдаться".
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"Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя", - отметила Захарова.
Дюжаррик сообщил, что свои заявления 29 сентября Гутерреш, делал, основываясь на решениях Генеральной ассамблеи, добавила она. По ее словам, имеется в виду голосовавшаяся в марте 2014 года резолюция 68/262 и последующие антироссийские решения 11-й спецсессии ГА.
"Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что Киев "открыто попирал положения этого документа".
"В целом, никаких "поворотов" в риторике представителей секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, – чуть "подшлифовать" русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева", - добавила Захарова.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияУкраинаООНПолитика
 
 
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