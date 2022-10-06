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Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет - РИА Новости, 06.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221006/omgtu-1821686546.html
Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет
Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет - РИА Новости, 06.10.2022
Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет
Сократить время и затраты энергии при осушке баков ракет-носителей помогут методики ученых Омского политеха, основанные на использовании лазерного,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T03:00
2022-10-06T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
омский государственный технический университет (омгту)
омск
технологии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сократить время и затраты энергии при осушке баков ракет-носителей помогут методики ученых Омского политеха, основанные на использовании лазерного, акустического и вакуумного воздействия. Результаты исследования лазерного излучения на испаряемую жидкость опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.Осушка баков ракет-носителей в отечественной промышленности остается затратной и долговременной, пояснили в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ).Например, для того, чтобы высушить один бак на заводе ПО "Полет" требуются несколько десятков часов и непрерывная подача горячего газа в емкость (конвективный метод). В основном затраты времени связаны с тем, что необходимо обеспечить вскрытие течей, закупоренных атмосферной влагой или рабочей жидкостью.При этом в России планируют увеличить количество выпускаемых ракет в год, подметили в вузе, поэтому возникает потребность в разработке новых технологий осушки.Ранее ученые вуза достигли интенсивного кипения и испарения жидкости в металлической емкости, используя ультразвук при пониженном давлении. Режим работы, при котором наблюдался этот эффект, назвали "резонансным", теперь они работают над получением аналогичного результата с импульсным лазерным излучением."В качестве экспериментального образца мы взяли металлическую пластину, которая имитирует выделенную часть стенки бака ракеты-носителя “Ангара”. Сейчас работа ведется на металлических пластинах c микроканалами, потом планируем проводить исследования с использованием емкостей, моделирующих бак реальной ракеты, с применением теории подобия. Исследования включают в себя создание физико-математических моделей процессов тепло-и массообмена, проведение экспериментов и т.д.", - добавил Лесняк.Он обратил внимание, что разрабатываемые технологии осушки применимы и для газификации остатков топлива в баках отработавших орбитальных ступеней ракет-носителей, для обеспечения их взрывобезопасности.Исследования проводятся в рамках программы "Приоритет-2030", а также госзадания Минобрнауки России.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, омский государственный технический университет (омгту), омск, технологии
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Омск, Технологии
03:00 06.10.2022
 

Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет

© Фото : Пресс-служба ОмГТУСотрудник ОмГТУ Лесняк Иван за исследовательской работой
Сотрудник ОмГТУ Лесняк Иван за исследовательской работой - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сократить время и затраты энергии при осушке баков ракет-носителей помогут методики ученых Омского политеха, основанные на использовании лазерного, акустического и вакуумного воздействия. Результаты исследования лазерного излучения на испаряемую жидкость опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.
Осушка баков ракет-носителей в отечественной промышленности остается затратной и долговременной, пояснили в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ).
Например, для того, чтобы высушить один бак на заводе ПО "Полет" требуются несколько десятков часов и непрерывная подача горячего газа в емкость (конвективный метод). В основном затраты времени связаны с тем, что необходимо обеспечить вскрытие течей, закупоренных атмосферной влагой или рабочей жидкостью.
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При этом в России планируют увеличить количество выпускаемых ракет в год, подметили в вузе, поэтому возникает потребность в разработке новых технологий осушки.
"Мы разрабатываем альтернативу конвективному способу осушки топливных баков ракет-носителей, применяя ультразвук, вакуум и лазер. В результате проведенных исследований использование импульсного лазерного излучения приводит к уменьшению затрат энергии на 28 процентов по сравнению с непрерывной работой лазера. Также мы выяснили, что при постоянном лазерном воздействии повышенное давление паров жидкости препятствует испарению, а при периодическом – нет. Это способствует повышению эффективности процесса", – рассказал доцент кафедры "Машиноведение" ОмГТУ Иван Лесняк.
Ранее ученые вуза достигли интенсивного кипения и испарения жидкости в металлической емкости, используя ультразвук при пониженном давлении. Режим работы, при котором наблюдался этот эффект, назвали "резонансным", теперь они работают над получением аналогичного результата с импульсным лазерным излучением.
© Фото : Пресс-служба ОмГТУ

Воздействие лазерного излучения на жидкость в каверне металлической пластины

 В лаборатории ОмГТУ
1 из 4

Воздействие лазерного излучения на жидкость в каверне металлической пластины

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
© Фото : Пресс-служба ОмГТУ

Разработка физико-математической модели исследуемого процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из каверны металлической пластины в условиях лазерного воздействия

Сотрудник ОмГТУ Лесняк Иван за исследовательской работой
2 из 4

Разработка физико-математической модели исследуемого процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из каверны металлической пластины в условиях лазерного воздействия

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
© Фото : Пресс-служба ОмГТУ

Заполнение жидкостью каверны металлической пластины

Сотрудник ОмГТУ Лесняк Иван за исследовательской работой
3 из 4

Заполнение жидкостью каверны металлической пластины

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
© Фото : Пресс-служба ОмГТУ

Настройка параметров лазерного излучения (мощность, частота импульсов, фокусное расстояние и др.)

Сотрудник ОмГТУ Лесняк Иван за исследовательской работой
4 из 4

Настройка параметров лазерного излучения (мощность, частота импульсов, фокусное расстояние и др.)

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
1 из 4

Воздействие лазерного излучения на жидкость в каверне металлической пластины

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
2 из 4

Разработка физико-математической модели исследуемого процесса тепло- и массообмена при испарении жидкости из каверны металлической пластины в условиях лазерного воздействия

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
3 из 4

Заполнение жидкостью каверны металлической пластины

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
4 из 4

Настройка параметров лазерного излучения (мощность, частота импульсов, фокусное расстояние и др.)

© Фото : Пресс-служба ОмГТУ
"В качестве экспериментального образца мы взяли металлическую пластину, которая имитирует выделенную часть стенки бака ракеты-носителя “Ангара”. Сейчас работа ведется на металлических пластинах c микроканалами, потом планируем проводить исследования с использованием емкостей, моделирующих бак реальной ракеты, с применением теории подобия. Исследования включают в себя создание физико-математических моделей процессов тепло-и массообмена, проведение экспериментов и т.д.", - добавил Лесняк.
Он обратил внимание, что разрабатываемые технологии осушки применимы и для газификации остатков топлива в баках отработавших орбитальных ступеней ракет-носителей, для обеспечения их взрывобезопасности.
Исследования проводятся в рамках программы "Приоритет-2030", а также госзадания Минобрнауки России.
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