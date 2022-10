https://ria.ru/20221006/omgtu-1821686546.html

Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет

Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет - РИА Новости, 06.10.2022

Лазер и ультразвук. В России создают новый способ осушки баков ракет

Сократить время и затраты энергии при осушке баков ракет-носителей помогут методики ученых Омского политеха, основанные на использовании лазерного,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:00

2022-10-06T03:00

2022-10-06T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

омский государственный технический университет (омгту)

омск

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821680333_0:119:3338:1997_1920x0_80_0_0_0576fea98f65b89090d586ac7131a5e6.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сократить время и затраты энергии при осушке баков ракет-носителей помогут методики ученых Омского политеха, основанные на использовании лазерного, акустического и вакуумного воздействия. Результаты исследования лазерного излучения на испаряемую жидкость опубликованы в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.Осушка баков ракет-носителей в отечественной промышленности остается затратной и долговременной, пояснили в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ).Например, для того, чтобы высушить один бак на заводе ПО "Полет" требуются несколько десятков часов и непрерывная подача горячего газа в емкость (конвективный метод). В основном затраты времени связаны с тем, что необходимо обеспечить вскрытие течей, закупоренных атмосферной влагой или рабочей жидкостью.При этом в России планируют увеличить количество выпускаемых ракет в год, подметили в вузе, поэтому возникает потребность в разработке новых технологий осушки.Ранее ученые вуза достигли интенсивного кипения и испарения жидкости в металлической емкости, используя ультразвук при пониженном давлении. Режим работы, при котором наблюдался этот эффект, назвали "резонансным", теперь они работают над получением аналогичного результата с импульсным лазерным излучением."В качестве экспериментального образца мы взяли металлическую пластину, которая имитирует выделенную часть стенки бака ракеты-носителя “Ангара”. Сейчас работа ведется на металлических пластинах c микроканалами, потом планируем проводить исследования с использованием емкостей, моделирующих бак реальной ракеты, с применением теории подобия. Исследования включают в себя создание физико-математических моделей процессов тепло-и массообмена, проведение экспериментов и т.д.", - добавил Лесняк.Он обратил внимание, что разрабатываемые технологии осушки применимы и для газификации остатков топлива в баках отработавших орбитальных ступеней ракет-носителей, для обеспечения их взрывобезопасности.Исследования проводятся в рамках программы "Приоритет-2030", а также госзадания Минобрнауки России.

https://ria.ru/20220927/yuurgu-1819499680.html

https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, омский государственный технический университет (омгту), омск, технологии