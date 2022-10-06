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Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара
Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара
Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано более 20 "прилетов", в том числе в районе ТЭС, сообщений о... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:38
2022-10-06T18:38
2022-10-06T18:45
специальная военная операция на украине
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энергодар
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано более 20 "прилетов", в том числе в районе ТЭС, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, сообщают власти города."ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент... администрация города Энергодар сообщает более чем о двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городской администрации.Отмечается, что стрельба ведется с противоположного берега Днепра, по предварительным данным – из американских 155-миллиметровых гаубиц M777. "В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - отмечают власти Энергодара.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Днепр (город)
18:38 06.10.2022 (обновлено: 18:45 06.10.2022)
Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара
Власти Энергодара зафиксировали 20 "прилетов" снарядов ВСУ, в том числе в районе ЗАЭС