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Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара

Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные ведут обстрел вблизи Энергодара

Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано более 20 "прилетов", в том числе в районе ТЭС, сообщений о... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:38

2022-10-06T18:38

2022-10-06T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

днепр (город)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано более 20 "прилетов", в том числе в районе ТЭС, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, сообщают власти города."ВСУ ведут артиллерийский обстрел береговой линии вблизи Энергодара. На данный момент... администрация города Энергодар сообщает более чем о двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале городской администрации.Отмечается, что стрельба ведется с противоположного берега Днепра, по предварительным данным – из американских 155-миллиметровых гаубиц M777. "В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - отмечают власти Энергодара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, днепр (город)