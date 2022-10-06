https://ria.ru/20221006/obstrel-1822054032.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 06.10.2022
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:35
2022-10-06T18:35
2022-10-06T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
стирол
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горловка
донецкая народная республика
жкх
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Свободы в Горловке погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в четверг четыре раза обстреляли Горловку минами и снарядами калибром 120, 122, 152 и 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При обстреле Горловки погиб мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель