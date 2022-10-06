https://ria.ru/20221006/obstrel-1821996916.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 26 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:48

2022-10-06T15:48

2022-10-06T15:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 26 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра" - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.10 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.15 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров,Кроме того, в 15.18 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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владимир путин, в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, нато