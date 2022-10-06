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Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 11 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:07
2022-10-06T12:07
2022-10-06T12:07
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 11 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, по данным ведомства, в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки повреждена школа №77.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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в мире, владимир путин, гольмовский, нато, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Гольмовский, НАТО, Донецк (ДНР), Украина
Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 снарядов по Донецку и Гольмовскому