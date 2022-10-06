https://ria.ru/20221006/obstrel-1821924581.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 11 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:07

2022-10-06T12:07

2022-10-06T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

гольмовский

нато

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Гольмовскому 11 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.05 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по Гольмовскому - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, по данным ведомства, в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки повреждена школа №77.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецк (днр)

украина

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в мире, владимир путин, гольмовский, нато, донецк (днр), украина