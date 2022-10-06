21:35 06.10.2022 (обновлено: 21:38 06.10.2022)
Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией
Президент Турции Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией
© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.
Встреча президента Турции и премьера Армении Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна состоялась в Праге в четверг и стала первой после 13-летнего перерыва встречей лидеров двух стран.
"У нас также состоялась встреча с премьер-министром Армении Пашиняном. Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции.
Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
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