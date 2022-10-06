https://ria.ru/20221006/normalizatsiya-1822088830.html

Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией

Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 06.10.2022

Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:35

2022-10-06T21:35

2022-10-06T21:38

армения

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.Встреча президента Турции и премьера Армении Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна состоялась в Праге в четверг и стала первой после 13-летнего перерыва встречей лидеров двух стран.Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.

https://ria.ru/20220923/soglashenie-1818824336.html

армения

турция

азербайджан

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армения, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан