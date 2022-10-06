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Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 06.10.2022
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Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией
Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:35
2022-10-06T21:38
армения
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.Встреча президента Турции и премьера Армении Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна состоялась в Праге в четверг и стала первой после 13-летнего перерыва встречей лидеров двух стран.Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
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армения, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан
Армения, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан
21:35 06.10.2022 (обновлено: 21:38 06.10.2022)
 
Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией

Президент Турции Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией

© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Арменией.
Встреча президента Турции и премьера Армении Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна состоялась в Праге в четверг и стала первой после 13-летнего перерыва встречей лидеров двух стран.
"У нас также состоялась встреча с премьер-министром Армении Пашиняном. Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе", - сказал Эрдоган на пресс-конференции.
Ранее в кулуарах заседания Европейского политического сообщества состоялась беседа Эрдогана, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева - первая встреча в этом формате и первая очная беседа Эрдогана и Пашиняна - ранее они говорили по телефону. Тема беседы не разглашается.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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АрменияТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджан
 
 
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