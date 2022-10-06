https://ria.ru/20221006/neft-1822060636.html

Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022

Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть

Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:57

2022-10-06T18:57

2022-10-06T19:32

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

совет ес

санкции

россия

нефть

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому потолку и его влияние на союз в целом и его членов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."При принятии решения о том, вводить ли потолок цен на нефть, Совет ЕС будет принимать во внимание эффективность этой меры по отношению к желаемым результатам, международному участию в механизме… а также его потенциальные последствия для ЕС и государств-членов", - говорится в документе.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.СМИ также сообщали, что Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны Большой семерки. При этом, как поясняли источники, процедура принятие ЕС решения о потолке цен на нефть предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".

https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, совет ес, санкции, россия, нефть, цены на нефть