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Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022
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Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть
Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть
Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:57
2022-10-06T19:32
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
совет ес
санкции
россия
нефть
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому потолку и его влияние на союз в целом и его членов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."При принятии решения о том, вводить ли потолок цен на нефть, Совет ЕС будет принимать во внимание эффективность этой меры по отношению к желаемым результатам, международному участию в механизме… а также его потенциальные последствия для ЕС и государств-членов", - говорится в документе.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.СМИ также сообщали, что Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны Большой семерки. При этом, как поясняли источники, процедура принятие ЕС решения о потолке цен на нефть предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".
https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, совет ес, санкции, россия, нефть, цены на нефть
Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Совет ЕС, Санкции, Россия, Нефть, Цены на нефть
18:57 06.10.2022 (обновлено: 19:32 06.10.2022)
 
Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть

ЕС при решении о введении потолка цен на российскую нефть будет оценивать эффективность

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз при принятии решения о целесообразности ввести потолок цен на нефть будет учитывать эффективность такого шага, международное присоединение к ценовому потолку и его влияние на союз в целом и его членов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"При принятии решения о том, вводить ли потолок цен на нефть, Совет ЕС будет принимать во внимание эффективность этой меры по отношению к желаемым результатам, международному участию в механизме… а также его потенциальные последствия для ЕС и государств-членов", - говорится в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
18:25
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
СМИ также сообщали, что Европейский союз не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны Большой семерки. При этом, как поясняли источники, процедура принятие ЕС решения о потолке цен на нефть предполагает, что "каждый раз для фиксации потолка цен (в ЕС) будет необходим мандат Совета ЕС (единогласное утверждение решения всеми странами союза)… то есть это означает, что любое государство ЕС может использовать вето для установления новых предельных цен для российской нефти".
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
17:24
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
 
ЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСовет ЕССанкцииРоссияНефтьЦены на нефть
 
 
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