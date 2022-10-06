https://ria.ru/20221006/neft-1821966724.html

Цены на нефть колеблются после решения ОПЕК+ снизить добычу

Цены на нефть колеблются после решения ОПЕК+ снизить добычу - РИА Новости, 06.10.2022

Цены на нефть колеблются после решения ОПЕК+ снизить добычу

Мировые цены на нефть в четверг днем не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки отыгрывают решение ОПЕК+ сократить добычу на 2... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:02

2022-10-06T14:02

2022-10-06T14:02

экономика

опек

wti (нефть)

brent

goldman sachs

цены на нефть

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки отыгрывают решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.По состоянию на 13.49 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,51%, до 92,89 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,59%, до 87,24 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки слабо росли.Внимание трейдеров обращено к решению ОПЕК+ по добыче, принятое накануне: альянс договорился о сокращении производства сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни."Все события, которые мы наблюдали со стороны поставок на данный момент, в значительной степени дают предпосылки, как мы считаем, для более высоких цен в конце этого года", - отметил аналитик Goldman Sachs Дамьен Курвален (Damien Courvalin), которого цитирует агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html

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экономика, опек, wti (нефть), brent, goldman sachs, цены на нефть