https://ria.ru/20221006/narkotorgovets-1822027610.html

Россия выдала Эстонии наркоторговца

Россия выдала Эстонии наркоторговца - РИА Новости, 06.10.2022

Россия выдала Эстонии наркоторговца

Россия выдала Эстонии ее гражданина Павла Тарассова, которого вместе с подельниками обвиняют в перевозке наркотиков на 150 тысяч евро, сообщила журналистам в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:13

2022-10-06T17:13

2022-10-06T17:13

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия выдала Эстонии ее гражданина Павла Тарассова, которого вместе с подельниками обвиняют в перевозке наркотиков на 150 тысяч евро, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что, по информации эстонской стороны, Тарассов вместе с соучастниками ввозил в прибалтийскую республику вещество "альфа-PVP" для последующей продажи. По примерным оценкам, банда, в которую входил обвиняемый, за 2019 год доставила в Эстонию наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро.Тарассов скрылся от правосудия. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Задержать обвиняемого удалось в мае этого года в Москве благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с эстонскими правоохранительными органами."Запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и сегодня Павел Тарассов передан эстонским полицейским", - сказала Волк."Альфа-PVP" - синтетический наркотик, употребление которого чревато серьезным ущербом для психики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/narkotiki-1818114398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ирина волк, россия, эстония, москва, интерпол, в мире