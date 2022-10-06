https://ria.ru/20221006/narkotorgovets-1822027610.html
Россия выдала Эстонии наркоторговца
Россия выдала Эстонии наркоторговца - РИА Новости, 06.10.2022
Россия выдала Эстонии наркоторговца
Россия выдала Эстонии ее гражданина Павла Тарассова, которого вместе с подельниками обвиняют в перевозке наркотиков на 150 тысяч евро, сообщила журналистам в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:13
2022-10-06T17:13
2022-10-06T17:13
ирина волк
россия
эстония
москва
интерпол
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия выдала Эстонии ее гражданина Павла Тарассова, которого вместе с подельниками обвиняют в перевозке наркотиков на 150 тысяч евро, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что, по информации эстонской стороны, Тарассов вместе с соучастниками ввозил в прибалтийскую республику вещество "альфа-PVP" для последующей продажи. По примерным оценкам, банда, в которую входил обвиняемый, за 2019 год доставила в Эстонию наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро.Тарассов скрылся от правосудия. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Задержать обвиняемого удалось в мае этого года в Москве благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с эстонскими правоохранительными органами."Запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и сегодня Павел Тарассов передан эстонским полицейским", - сказала Волк."Альфа-PVP" - синтетический наркотик, употребление которого чревато серьезным ущербом для психики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/narkotiki-1818114398.html
россия
эстония
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, россия, эстония, москва, интерпол, в мире
Ирина Волк, Россия, Эстония, Москва, Интерпол, В мире
Россия выдала Эстонии наркоторговца
Россия выдала Эстонии наркоторговца Павла Тарассова
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия выдала Эстонии ее гражданина Павла Тарассова, которого вместе с подельниками обвиняют в перевозке наркотиков на 150 тысяч евро, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что, по информации эстонской стороны, Тарассов вместе с соучастниками ввозил в прибалтийскую республику вещество "альфа-PVP" для последующей продажи. По примерным оценкам, банда, в которую входил обвиняемый, за 2019 год доставила в Эстонию наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро.
Тарассов скрылся от правосудия. Его объявили в международный розыск по каналам Интерпола
по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Задержать обвиняемого удалось в мае этого года в Москве
благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с эстонскими правоохранительными органами.
"Запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и сегодня Павел Тарассов передан эстонским полицейским", - сказала Волк.
"Альфа-PVP" - синтетический наркотик, употребление которого чревато серьезным ущербом для психики.