https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html

В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga

В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga - РИА Новости, 06.10.2022

В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga

В Москве стартует XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:13

2022-10-06T15:13

2022-10-06T15:13

культура

новости культуры

алексей мельников

москва

россия

германия

зарядье

московская консерватория имени п. и. чайковского

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве стартует XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы.Открытие смотра состоится в Большом зале консерватории имени Чайковского. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина сыграет "Первую симфонию" Иоганнеса Брамса.На ArsLonga пройдет серия концертов, посвященных этому композитору. Цикл "Брамс. Все симфонии" также исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанут худрук Иван Рудин, Юстус Франтц (Германия) и Азим Каримов. Академический хор РАМ имени Гнесиных тоже примет участие в выступлениях.Концертная программа завершится в Большом концертном зале "Зарядье". Ежегодный музыкальный марафон, как и основная программа, тоже будет посвящен творчеству Брамса. За один день будут исполнены все инструментальные концерты маэстро. В этот день на сцену вместе с Московским государственным симфоническим оркестром выйдут пианисты Алексей Мельников, Юрий Фаворин, дирижер Азим Каримов, скрипач Гайк Казазян.Региональная программа ArsLonga началась 22 марта 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе, продлится она по апрель 2023 года. Среди регионов, участвующих в проекте, Красноярский край, Калининградская и Новосибирская области и другие.

https://ria.ru/20221004/muzyka-1821434583.html

москва

россия

германия

красноярский край

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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