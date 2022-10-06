https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html
В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga
В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga
В Москве стартует XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:13
2022-10-06T15:13
2022-10-06T15:13
культура
новости культуры
алексей мельников
москва
россия
германия
зарядье
московская консерватория имени п. и. чайковского
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве стартует XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы.Открытие смотра состоится в Большом зале консерватории имени Чайковского. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина сыграет "Первую симфонию" Иоганнеса Брамса.На ArsLonga пройдет серия концертов, посвященных этому композитору. Цикл "Брамс. Все симфонии" также исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанут худрук Иван Рудин, Юстус Франтц (Германия) и Азим Каримов. Академический хор РАМ имени Гнесиных тоже примет участие в выступлениях.Концертная программа завершится в Большом концертном зале "Зарядье". Ежегодный музыкальный марафон, как и основная программа, тоже будет посвящен творчеству Брамса. За один день будут исполнены все инструментальные концерты маэстро. В этот день на сцену вместе с Московским государственным симфоническим оркестром выйдут пианисты Алексей Мельников, Юрий Фаворин, дирижер Азим Каримов, скрипач Гайк Казазян.Региональная программа ArsLonga началась 22 марта 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе, продлится она по апрель 2023 года. Среди регионов, участвующих в проекте, Красноярский край, Калининградская и Новосибирская области и другие.
https://ria.ru/20221004/muzyka-1821434583.html
москва
россия
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, алексей мельников, москва, россия, германия, зарядье, московская консерватория имени п. и. чайковского, ольга любимова, красноярский край, концертный зал "зарядье", музыка, куда сходить
Культура, Новости культуры, Алексей Мельников, Москва, Россия, Германия, Зарядье, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Ольга Любимова, Красноярский край, Концертный зал "Зарядье", Музыка, куда сходить
В Москве открывается Международный музыкальный фестиваль ArsLonga
Международный музыкальный фестиваль ArsLonga откроется в Москве 6 октября
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Москве стартует XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы.
"Традиционно любители музыки смогут услышать выдающиеся классические произведения в исполнении ведущих российских коллективов, молодых музыкантов, студентов и аспирантов творческих ВУЗов страны, лауреатов международных конкурсов", — отмечает министр культуры Ольга Любимова.
Открытие смотра состоится в Большом зале консерватории имени Чайковского. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина сыграет "Первую симфонию" Иоганнеса Брамса.
На ArsLonga пройдет серия концертов, посвященных этому композитору. Цикл "Брамс. Все симфонии" также исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанут худрук Иван Рудин, Юстус Франтц (Германия) и Азим Каримов. Академический хор РАМ имени Гнесиных тоже примет участие в выступлениях.
Концертная программа завершится в Большом концертном зале "Зарядье". Ежегодный музыкальный марафон, как и основная программа, тоже будет посвящен творчеству Брамса. За один день будут исполнены все инструментальные концерты маэстро. В этот день на сцену вместе с Московским государственным симфоническим оркестром выйдут пианисты Алексей Мельников, Юрий Фаворин, дирижер Азим Каримов, скрипач Гайк Казазян.
Региональная программа ArsLonga началась 22 марта 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе, продлится она по апрель 2023 года. Среди регионов, участвующих в проекте, Красноярский край, Калининградская и Новосибирская области и другие.