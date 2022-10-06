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Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022
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Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:26
2022-10-06T12:26
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, в ночь на четверг 41-летняя ведущая обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и выдвинувший классическую для мошенников "легенду"."Аферист заявил, что женщине необходимо оформить кредит, чтобы погасить задолженность, которая возникла якобы по причине похищения денег с ее счетов. В результате потерпевшая оформила кредит на 5 миллионов рублей, а после перевела все деньги на указанные счета. Только после этого она поняла, что была обманута", - рассказал собеседник агентства.Сейчас по данному факту полицейские проводят доследственную проверку, отметил источник.Ущерб от телефонных мошенничеств в России ежегодно исчисляется десятками миллиардов рублей – это сотни тысяч преступлений, сообщали в конце минувшего года в МВД РФ. До последнего времени эта преступность росла из квартала в квартал, однако с началом операции ВС РФ на Украине и разгромом колл-центров, действовавших там, статистика пошла на снижение.
https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html
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происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
12:26 06.10.2022
 
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник

Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир" на пять миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, в ночь на четверг 41-летняя ведущая обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и выдвинувший классическую для мошенников "легенду".
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"Аферист заявил, что женщине необходимо оформить кредит, чтобы погасить задолженность, которая возникла якобы по причине похищения денег с ее счетов. В результате потерпевшая оформила кредит на 5 миллионов рублей, а после перевела все деньги на указанные счета. Только после этого она поняла, что была обманута", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас по данному факту полицейские проводят доследственную проверку, отметил источник.
Ущерб от телефонных мошенничеств в России ежегодно исчисляется десятками миллиардов рублей – это сотни тысяч преступлений, сообщали в конце минувшего года в МВД РФ. До последнего времени эта преступность росла из квартала в квартал, однако с началом операции ВС РФ на Украине и разгромом колл-центров, действовавших там, статистика пошла на снижение.
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