https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821931695.html

Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник

Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022

Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:26

2022-10-06T12:26

2022-10-06T12:26

происшествия

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москва

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, в ночь на четверг 41-летняя ведущая обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и выдвинувший классическую для мошенников "легенду"."Аферист заявил, что женщине необходимо оформить кредит, чтобы погасить задолженность, которая возникла якобы по причине похищения денег с ее счетов. В результате потерпевшая оформила кредит на 5 миллионов рублей, а после перевела все деньги на указанные счета. Только после этого она поняла, что была обманута", - рассказал собеседник агентства.Сейчас по данному факту полицейские проводят доследственную проверку, отметил источник.Ущерб от телефонных мошенничеств в России ежегодно исчисляется десятками миллиардов рублей – это сотни тысяч преступлений, сообщали в конце минувшего года в МВД РФ. До последнего времени эта преступность росла из квартала в квартал, однако с началом операции ВС РФ на Украине и разгромом колл-центров, действовавших там, статистика пошла на снижение.

https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html

https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф