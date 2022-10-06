https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821931695.html
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2022
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:26
2022-10-06T12:26
2022-10-06T12:26
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москва
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, в ночь на четверг 41-летняя ведущая обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и выдвинувший классическую для мошенников "легенду"."Аферист заявил, что женщине необходимо оформить кредит, чтобы погасить задолженность, которая возникла якобы по причине похищения денег с ее счетов. В результате потерпевшая оформила кредит на 5 миллионов рублей, а после перевела все деньги на указанные счета. Только после этого она поняла, что была обманута", - рассказал собеседник агентства.Сейчас по данному факту полицейские проводят доследственную проверку, отметил источник.Ущерб от телефонных мошенничеств в России ежегодно исчисляется десятками миллиардов рублей – это сотни тысяч преступлений, сообщали в конце минувшего года в МВД РФ. До последнего времени эта преступность росла из квартала в квартал, однако с началом операции ВС РФ на Украине и разгромом колл-центров, действовавших там, статистика пошла на снижение.
https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html
https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир", сообщил источник
Телефонные мошенники обманули ведущую телеканала "Мир" на пять миллионов рублей
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ похитили у ведущей телеканала "Мир" в Москве пять миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, в ночь на четверг 41-летняя ведущая обратилась в ОМВД по Пресненскому району и рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ и выдвинувший классическую для мошенников "легенду".
"Аферист заявил, что женщине необходимо оформить кредит, чтобы погасить задолженность, которая возникла якобы по причине похищения денег с ее счетов. В результате потерпевшая оформила кредит на 5 миллионов рублей, а после перевела все деньги на указанные счета. Только после этого она поняла, что была обманута", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас по данному факту полицейские проводят доследственную проверку, отметил источник.
Ущерб от телефонных мошенничеств в России
ежегодно исчисляется десятками миллиардов рублей – это сотни тысяч преступлений, сообщали в конце минувшего года в МВД РФ. До последнего времени эта преступность росла из квартала в квартал, однако с началом операции ВС РФ
на Украине
и разгромом колл-центров, действовавших там, статистика пошла на снижение.