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ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации - РИА Новости, 06.10.2022
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ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации
ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации - РИА Новости, 06.10.2022
ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации
Сотрудница Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую якобы похитили в Москве, подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных, сейчас... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:29
2022-10-06T11:29
происшествия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую якобы похитили в Москве, подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных, сейчас она с родными, сообщает пресс-служба ОАК."Корпорация в курсе инцидента. Сотрудница ОКБ Микояна подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. В настоящий момент она находится с родными. Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие", - говорится в релизе.Сотрудница ОАК Вера Майорова, о похищении которой в Москве написал Telegram-канал Baza, "перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", сообщил ранее РИА Новости информированный источник.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая обстоятельств исчезновения. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось.
https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821885598.html
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происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Происшествия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
11:29 06.10.2022
 
ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации

ОАК: якобы похищенная сотрудница корпорации подверглась мошенническим действиям

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую якобы похитили в Москве, подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных, сейчас она с родными, сообщает пресс-служба ОАК.
"Корпорация в курсе инцидента. Сотрудница ОКБ Микояна подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. В настоящий момент она находится с родными. Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие", - говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:02
"Похищенная" сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов, сообщил источник
Сотрудница ОАК Вера Майорова, о похищении которой в Москве написал Telegram-канал Baza, "перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", сообщил ранее РИА Новости информированный источник.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая обстоятельств исчезновения. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось.
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ПроисшествияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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