https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821911976.html

ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации

ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации - РИА Новости, 06.10.2022

ОАК заявила о мошенниках, причастных к инциденту с сотрудницей корпорации

Сотрудница Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую якобы похитили в Москве, подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных, сейчас... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:29

2022-10-06T11:29

2022-10-06T11:29

происшествия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сотрудница Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которую якобы похитили в Москве, подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных, сейчас она с родными, сообщает пресс-служба ОАК."Корпорация в курсе инцидента. Сотрудница ОКБ Микояна подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных. В настоящий момент она находится с родными. Органами правопорядка проводится проверка заявления родственников по факту противоправной деятельности неустановленных лиц. Мы оказываем правоохранителям необходимое содействие", - говорится в релизе.Сотрудница ОАК Вера Майорова, о похищении которой в Москве написал Telegram-канал Baza, "перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", сообщил ранее РИА Новости информированный источник.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила РИА Новости, что женщина найдена, не раскрывая обстоятельств исчезновения. Следствием установлено, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось.

https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821885598.html

https://ria.ru/20181010/1530325733.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак)