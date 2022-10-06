https://ria.ru/20221006/moshennichestvo-1821881999.html
ЦБ предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка
ЦБ предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка - РИА Новости, 06.10.2022
ЦБ предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка
Схема мошенников, при которой они представляются сотрудниками Центрального банка России, стала очень широко использоваться в последнее время, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:42
2022-10-06T09:42
2022-10-06T09:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Схема мошенников, при которой они представляются сотрудниками Центрального банка России, стала очень широко использоваться в последнее время, сообщил регулятор."Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью", - говорится в сообщении.Такие документы могут содержать фамилии реальных работников - эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора, пояснил ЦБ. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить денег или оформить на него кредит, указал регулятор.Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.При поступлении телефонного звонка от мошенника нужно немедленно прервать разговор и по возможности заблокировать его номер, рекомендует ЦБ."При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220916/moshennik-1817197688.html
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предупредил о мошенничестве от имени сотрудников банка
ЦБ предупредил о массовом мошенничестве от имени сотрудников банка
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Схема мошенников, при которой они представляются сотрудниками Центрального банка России, стала очень широко использоваться в последнее время, сообщил регулятор.
"Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России
с логотипом и печатью", - говорится в сообщении.
Такие документы могут содержать фамилии реальных работников - эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора, пояснил ЦБ. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить денег или оформить на него кредит, указал регулятор.
Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.
При поступлении телефонного звонка от мошенника нужно немедленно прервать разговор и по возможности заблокировать его номер, рекомендует ЦБ.
"При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты", - указывается в сообщении.