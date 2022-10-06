https://ria.ru/20221006/moldaviya-1822014964.html

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 7 октября, заявил спикер парламента Игорь... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:38

2022-10-06T16:38

в мире

игорь гросу

молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 7 октября, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 7 октября, правительство поддержало эту инициативу."Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 53 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сохранит за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом. Она отметила, что проблема не только в рисках для безопасности, которые сохраняются до тех пор, пока длится конфликт на Украине. Необходимо учитывать и последствия ситуации в регионе, которые влияют непосредственно на Молдавию, к этому относится и необходимость обеспечения гуманитарной помощи для беженцев, и замена логистики экспортных путей, и поиск новых рынков сбыта молдавской продукции.Также Гаврилица отметила угрозу прекращения поставок газа, объем которых уже сокращен на 30%.При этом оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в обсуждении этого вопроса и настаивали на его исключении из повестки дня.

https://ria.ru/20221006/tekhnika-1821884961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, игорь гросу, молдавия, украина