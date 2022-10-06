https://ria.ru/20221006/mobilizovannye-1821907147.html

СПЧ будет добиваться обязательного медосвидетельствования мобилизованных

СПЧ будет добиваться обязательного медосвидетельствования мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

СПЧ будет добиваться обязательного медосвидетельствования мобилизованных

Совет по правам человека при президенте РФ будет добиваться процедуры обязательного медицинского освидетельствования мобилизованных, сейчас это заявительная... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:13

2022-10-06T11:13

2022-10-06T12:07

россия

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

кирилл кабанов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет добиваться процедуры обязательного медицинского освидетельствования мобилизованных, сейчас это заявительная процедура, заявил член Совета Кирилл Кабанов."Сейчас мы будем добиваться обязательной процедуры медицинского освидетельствования. Вы знаете, что у нас существует сейчас заявительная процедура, если хочешь, чтобы тебя отправили на медицинский осмотр, то ты направляешь заявление в военкомат", - сообщил Кабанов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, омбудсмен Екатеринбурга Татьяна Мерзлякова выявила несколько случаев "естественных смертей" мобилизованных.Ранее депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в Еланском учебном центре в Свердловской области скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации. Также, по данным депутата, еще один мужчина после мобилизации был отправлен из Елани домой по состоянию здоровья, после чего скончался там от цирроза печени. Как позже сообщила РИА Новости омбудсмен Татьяна Мерзлякова, эти трое мужчин были мобилизованы из соседних регионов - в частности, из Курганской области. Она сказала, что гибель людей не связана с условиями в гарнизоне."Процедура медицинского осмотра и оценки здоровья призываемых лиц - она отсутствует. Просто людей собирают, сажают в автобусы. В каком состоянии сейчас находится - никто не оценивает", - сказал Кабанов.Также зачастую люди не могут собрать все справки, а если их нет, то гражданам отказывают.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, общество, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч)