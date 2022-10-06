https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822090513.html

Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки

Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки - РИА Новости, 06.10.2022

Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России, следует из... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:49

2022-10-06T21:49

2022-10-06T22:58

частичная мобилизация в россии

михаил мишустин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.Уточняется, что основной целью учреждения станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.Правительство поручило в течение полугода завершить регистрацию Центра, утвердить его устав и наладить работу. Учредителем выступает Главное управление спецпрограмм. Предельная штатная численность гражданского и военного персонала составит 69 человек. В безвозмездное пользование из подведомственных ГУСП фондов Центр получит необходимые для его работы здания и помещения. Финансирование будет осуществляться из части бюджета, предназначенной для соответствующей сферы деятельности.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html

россия

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2022

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частичная мобилизация в россии, михаил мишустин, россия, владимир путин