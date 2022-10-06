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Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки - РИА Новости, 06.10.2022
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Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки
Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки - РИА Новости, 06.10.2022
Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России, следует из... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:49
2022-10-06T22:58
частичная мобилизация в россии
михаил мишустин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.Уточняется, что основной целью учреждения станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.Правительство поручило в течение полугода завершить регистрацию Центра, утвердить его устав и наладить работу. Учредителем выступает Главное управление спецпрограмм. Предельная штатная численность гражданского и военного персонала составит 69 человек. В безвозмездное пользование из подведомственных ГУСП фондов Центр получит необходимые для его работы здания и помещения. Финансирование будет осуществляться из части бюджета, предназначенной для соответствующей сферы деятельности.
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частичная мобилизация в россии, михаил мишустин, россия, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
21:49 06.10.2022 (обновлено: 22:58 06.10.2022)
 
Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки

Премьер Мишустин подписал распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать Центр мобилизационной подготовки Главного управления спецпрограмм (ГУСП) президента России, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Уточняется, что основной целью учреждения станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
Правительство поручило в течение полугода завершить регистрацию Центра, утвердить его устав и наладить работу. Учредителем выступает Главное управление спецпрограмм. Предельная штатная численность гражданского и военного персонала составит 69 человек. В безвозмездное пользование из подведомственных ГУСП фондов Центр получит необходимые для его работы здания и помещения. Финансирование будет осуществляться из части бюджета, предназначенной для соответствующей сферы деятельности.
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Частичная мобилизация в РоссииМихаил МишустинРоссияВладимир Путин
 
 
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