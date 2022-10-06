https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации

Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022

Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации

Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:10

2022-10-06T20:10

2022-10-06T20:10

в мире

владимир путин

россия

украина

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения обращений, сообщили в министерстве.В Минцифры напомнили, что сервис был запущен несколько дней назад, и на данный момент "он востребован". Как подчеркнули в министерстве, все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Однако, несмотря на то, что сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, есть факты формального рассмотрения жалоб."Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на "Госуслугах", должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После этого Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20221006/povestki-1822020225.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии