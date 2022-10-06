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Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
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Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:10
2022-10-06T20:10
в мире
владимир путин
россия
украина
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения обращений, сообщили в министерстве.В Минцифры напомнили, что сервис был запущен несколько дней назад, и на данный момент "он востребован". Как подчеркнули в министерстве, все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Однако, несмотря на то, что сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, есть факты формального рассмотрения жалоб."Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на "Госуслугах", должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После этого Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
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в мире, владимир путин, россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
20:10 06.10.2022
 
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации

Минцифры работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения обращений, сообщили в министерстве.
В Минцифры напомнили, что сервис был запущен несколько дней назад, и на данный момент "он востребован". Как подчеркнули в министерстве, все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Однако, несмотря на то, что сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, есть факты формального рассмотрения жалоб.
Человек с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
16:56
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"Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на "Госуслугах", должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После этого Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
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