https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:10
2022-10-06T20:10
2022-10-06T20:10
в мире
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сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения обращений, сообщили в министерстве.В Минцифры напомнили, что сервис был запущен несколько дней назад, и на данный момент "он востребован". Как подчеркнули в министерстве, все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Однако, несмотря на то, что сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, есть факты формального рассмотрения жалоб."Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на "Госуслугах", должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После этого Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
Минцифры улучшает сервис подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
Минцифры работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Минцифры РФ работает над улучшением сервиса подачи жалоб на ошибки при частичной мобилизации, чтобы свести к минимуму число случаев формального рассмотрения обращений, сообщили
в министерстве.
В Минцифры напомнили, что сервис был запущен несколько дней назад, и на данный момент "он востребован". Как подчеркнули в министерстве, все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов. Однако, несмотря на то, что сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, есть факты формального рассмотрения жалоб.
"Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на "Госуслугах", должны быть рассмотрены и разрешены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После этого Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.