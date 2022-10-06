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В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
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В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных
В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных
Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:07
2022-10-06T15:53
безопасность
сергей шойгу
андрей гурулев
владимир путин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт РИА Новости. Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев."Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон", - сказал Гурулев в эфире "Соловьев Live".После этого необходимо перехватить инициативу, добавил он. За это время, считает депутат, необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821934438.html
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безопасность, сергей шойгу, андрей гурулев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, украина, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Андрей Гурулев, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России
15:07 06.10.2022 (обновлено: 15:53 06.10.2022)
 
В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных

Депутат Гурулев заявил, что создание частей из мобилизованных займет не менее двух месяцев

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт РИА Новости. Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
"Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон", - сказал Гурулев в эфире "Соловьев Live".
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Вчера, 12:32
В Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных
После этого необходимо перехватить инициативу, добавил он. За это время, считает депутат, необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Это мой долг – ростовский мобилизованный о желании защищать родину - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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БезопасностьСергей ШойгуАндрей ГурулевВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГосдума РФУкраинаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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