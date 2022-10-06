https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821984354.html

В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных

В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных

Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:07

2022-10-06T15:07

2022-10-06T15:53

безопасность

сергей шойгу

андрей гурулев

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт РИА Новости. Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев."Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон", - сказал Гурулев в эфире "Соловьев Live".После этого необходимо перехватить инициативу, добавил он. За это время, считает депутат, необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821934438.html

https://ria.ru/20221005/svo-1821596323.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, андрей гурулев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, украина, россия, частичная мобилизация в россии