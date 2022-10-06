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Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии - РИА Новости, 06.10.2022
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https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821940534.html
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии - РИА Новости, 06.10.2022
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:44
2022-10-06T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
пенсионеры
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, сообщили в четверг на правительственном портале "Объясняем.рф"."Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным", - ответили на портале на соответствующий вопрос.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, пенсионеры
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Пенсионеры
12:44 06.10.2022
 
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии

Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии критериям призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, сообщили в четверг на правительственном портале "Объясняем.рф".
"Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным", - ответили на портале на соответствующий вопрос.
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Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
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После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииОбществоПенсионеры
 
 
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