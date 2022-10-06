https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821940534.html

Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии

Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии - РИА Новости, 06.10.2022

Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии

Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:44

2022-10-06T12:44

2022-10-06T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

пенсионеры

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военные пенсионеры могут быть призваны в ВС РФ по частичной мобилизации в случае, если их состояние здоровья и военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва, сообщили в четверг на правительственном портале "Объясняем.рф"."Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным", - ответили на портале на соответствующий вопрос.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html

https://ria.ru/20221006/mobilizovannye-1821907147.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество, пенсионеры