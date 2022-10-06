https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821934438.html

В Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных

В Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных

Комитет ГД по обороне обсудит 17 октября на закрытых слушаниях с участием двух замминистра обороны проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием, сообщил РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:32

2022-10-06T12:32

2022-10-06T12:56

госдума рф

безопасность

андрей гурулев

алексей криворучко

михаил мизинцев

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комитет ГД по обороне обсудит 17 октября на закрытых слушаниях с участием двух замминистра обороны проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием, сообщил РИА Новости член думского комитета по обороне Андрей Гурулев."Решение принято, это будет 17 числа в закрытом режиме", - сообщил Гурулев в ответ на вопрос о том, когда комитет по обороне будет обсуждать проблемы обеспечения мобилизованных.Депутат также сообщил, что на заседании комитета будут два замминистра обороны РФ - Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению).Также он отметил, что слушать представителей минобороны будут на закрытом заседании комитета ГД по обороне в рамках слушаний по рассмотрению оборонного бюджета, куда депутаты имеют право приглашать представителей министерств.Ранее Гурулев сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла.

https://ria.ru/20221005/mobilizovannye-1821676818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, безопасность, андрей гурулев, алексей криворучко, михаил мизинцев, россия, частичная мобилизация в россии