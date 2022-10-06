12:32 06.10.2022 (обновлено: 12:56 06.10.2022)
В Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных
Депутат Гурулев: на закрытых слушаниях в Госдуме обсудят обеспечение мобилизованных
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комитет ГД по обороне обсудит 17 октября на закрытых слушаниях с участием двух замминистра обороны проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием, сообщил РИА Новости член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.
"Решение принято, это будет 17 числа в закрытом режиме", - сообщил Гурулев в ответ на вопрос о том, когда комитет по обороне будет обсуждать проблемы обеспечения мобилизованных.
Депутат также сообщил, что на заседании комитета будут два замминистра обороны РФ - Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению).
"Проблемы в следующем - ежегодно в рамках бюджета РФ на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей - материально-техническое обеспечение… Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие - это все", - пояснил Гурулев.
Также он отметил, что слушать представителей минобороны будут на закрытом заседании комитета ГД по обороне в рамках слушаний по рассмотрению оборонного бюджета, куда депутаты имеют право приглашать представителей министерств.
Ранее Гурулев сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла.