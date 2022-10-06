https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821886107.html
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных
Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:07
2022-10-06T10:07
2022-10-06T10:07
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы, сообщается на портале Объясняем.рф."Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", - ответили на портале на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, безопасность
Частичная мобилизация в России, Безопасность
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных
"Объясняем.рф": мобилизованным не возместят расходы на дополнительные элементы формы