Рейтинг@Mail.ru
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821886107.html
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных
Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:07
2022-10-06T10:07
частичная мобилизация в россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821495887_0:159:2555:1596_1920x0_80_0_0_ac981c471241e97e08b681e8b17dfd0b.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы, сообщается на портале Объясняем.рф."Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", - ответили на портале на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821495887_54:0:2393:1754_1920x0_80_0_0_4020249929e1f3e104407d5e77fd6f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, безопасность
Частичная мобилизация в России, Безопасность
10:07 06.10.2022
 
"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных

"Объясняем.рф": мобилизованным не возместят расходы на дополнительные элементы формы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы, сообщается на портале Объясняем.рф.
"Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", - ответили на портале на соответствующий вопрос.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 11:50
Мобилизованных нельзя обязать покупать экипировку, разъяснил "Объясняем.рф"
 
Частичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала