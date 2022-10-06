https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821886107.html

"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных

"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

"Объясняем.рф" ответил на вопросы о покупке снаряжения для мобилизованных

Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:07

2022-10-06T10:07

2022-10-06T10:07

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации обеспечиваются всем необходимым имуществом и снаряжением, государство не будет компенсировать им расходы на дополнительные элементы формы, сообщается на портале Объясняем.рф."Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д. Поэтому покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена", - ответили на портале на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

частичная мобилизация в россии, безопасность