https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821864812.html

Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца

Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем Telegram-канале о 24 ошибочно мобилизованных омичах, которых вернули домой. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:25

2022-10-06T06:25

2022-10-06T06:27

общество

александр бурков

владимир путин

омская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем Telegram-канале о 24 ошибочно мобилизованных омичах, которых вернули домой.Губернатор уточнил, что информация, связанная с нарушениями при частичной мобилизации, поступает в Единый консультационный центр и непосредственно в его соцсети.Он уточнил, что в зафиксировано много случаев, когда обратно возвращали призывников, имеющих бронь и не подходящих под частичную мобилизацию по состоянию здоровья."Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать", - добавил губернатор.Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. В первую очередь призываются мужчины, имеющие опыт военных действий и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220925/svo-1819251766.html

омская область

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общество, александр бурков, владимир путин, омская область, россия, частичная мобилизация в россии