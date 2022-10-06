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Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца - РИА Новости, 06.10.2022
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Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца
Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем Telegram-канале о 24 ошибочно мобилизованных омичах, которых вернули домой. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:25
2022-10-06T06:27
общество
александр бурков
владимир путин
омская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем Telegram-канале о 24 ошибочно мобилизованных омичах, которых вернули домой.Губернатор уточнил, что информация, связанная с нарушениями при частичной мобилизации, поступает в Единый консультационный центр и непосредственно в его соцсети.Он уточнил, что в зафиксировано много случаев, когда обратно возвращали призывников, имеющих бронь и не подходящих под частичную мобилизацию по состоянию здоровья."Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать", - добавил губернатор.Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. В первую очередь призываются мужчины, имеющие опыт военных действий и военно-учетную специальность.
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общество, александр бурков, владимир путин, омская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Бурков, Владимир Путин, Омская область, Россия, Частичная мобилизация в России
06:25 06.10.2022 (обновлено: 06:27 06.10.2022)
 
Власти Омской области вернули домой 24 ошибочно мобилизованных новобранца

Губернатор Бурков сообщил, что 24 ошибочно мобилизованных омичей вернули домой

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем Telegram-канале о 24 ошибочно мобилизованных омичах, которых вернули домой.
Губернатор уточнил, что информация, связанная с нарушениями при частичной мобилизации, поступает в Единый консультационный центр и непосредственно в его соцсети.
"К настоящему времени мы вернули в семьи 24 ошибочно мобилизованных человека. Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов", - пояснил Александр Бурков.
Он уточнил, что в зафиксировано много случаев, когда обратно возвращали призывников, имеющих бронь и не подходящих под частичную мобилизацию по состоянию здоровья.
"Будем продолжать эту работу и дальше. Допущенные при частичной мобилизации ошибки надо исправлять оперативно и впредь их не допускать", - добавил губернатор.
Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек. В первую очередь призываются мужчины, имеющие опыт военных действий и военно-учетную специальность.
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ОбществоАлександр БурковВладимир ПутинОмская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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