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В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья - РИА Новости, 06.10.2022
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В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья
В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья - РИА Новости, 06.10.2022
В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья
Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:09
2022-10-06T11:13
денис паслер
сергей шойгу
владимир путин
оренбургская область
россия
саратов
частичная мобилизация в россии
безопасность
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УФА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение. "Поясняю: у ребят нет претензий к условиям в части. Вопросы носили исключительно личный характер, будем разбираться индивидуально", — добавил Паслер.Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. "Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться", — заявил губернатор.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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денис паслер, сергей шойгу, владимир путин, оренбургская область, россия, саратов, частичная мобилизация в россии, безопасность
Денис Паслер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Оренбургская область, Россия, Саратов, Частичная мобилизация в России, Безопасность
06:09 06.10.2022 (обновлено: 11:13 06.10.2022)
 
В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья

Губернатор Паслер: конфликт мобилизованных из Оренбуржья с начальством в Саратове улажен

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.
Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.

"Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях", — сообщил Паслер, отметив, что конфликт исчерпан.

Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение.
"Поясняю: у ребят нет претензий к условиям в части. Вопросы носили исключительно личный характер, будем разбираться индивидуально", — добавил Паслер.
Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. "Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться", — заявил губернатор.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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Денис ПаслерСергей ШойгуВладимир ПутинОренбургская областьРоссияСаратовЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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