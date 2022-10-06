https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821864119.html

В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья

В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья - РИА Новости, 06.10.2022

В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья

Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:09

2022-10-06T06:09

2022-10-06T11:13

денис паслер

сергей шойгу

владимир путин

оренбургская область

россия

саратов

частичная мобилизация в россии

безопасность

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УФА, 6 окт — РИА Новости. Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение. "Поясняю: у ребят нет претензий к условиям в части. Вопросы носили исключительно личный характер, будем разбираться индивидуально", — добавил Паслер.Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. "Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться", — заявил губернатор.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450423.html

оренбургская область

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денис паслер, сергей шойгу, владимир путин, оренбургская область, россия, саратов, частичная мобилизация в россии, безопасность