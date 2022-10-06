https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html

В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице

В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице - РИА Новости, 06.10.2022

В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице

Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области, сообщила пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:38

2022-10-06T12:38

2022-10-06T13:35

происшествия

урюпинск

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области, сообщила пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, житель Урюпинска утром в четверг во время прогулки с собакой нашел тело младенца возле одного из домов."Он заметил подозрительный свёрток, развернув который увидел тело новорожденного мальчика. О произошедшем мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Отмечается, что причину и срок смерти ребенка устанавливают судебно-медицинские эксперты, следователи разыскивают мать мальчика.Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, тело младенца было заморожено, когда его нашел прохожий.

https://ria.ru/20220912/zhenschina-1816355974.html

https://ria.ru/20220909/statsionar-1815750367.html

урюпинск

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)