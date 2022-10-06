Рейтинг@Mail.ru
В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html
В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице
В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице - РИА Новости, 06.10.2022
В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице
Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области, сообщила пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:38
2022-10-06T13:35
происшествия
урюпинск
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области, сообщила пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, житель Урюпинска утром в четверг во время прогулки с собакой нашел тело младенца возле одного из домов."Он заметил подозрительный свёрток, развернув который увидел тело новорожденного мальчика. О произошедшем мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Отмечается, что причину и срок смерти ребенка устанавливают судебно-медицинские эксперты, следователи разыскивают мать мальчика.Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, тело младенца было заморожено, когда его нашел прохожий.
https://ria.ru/20220912/zhenschina-1816355974.html
https://ria.ru/20220909/statsionar-1815750367.html
урюпинск
волгоградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урюпинск, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:38 06.10.2022 (обновлено: 13:35 06.10.2022)
 
В Урюпинске прохожий нашел тело младенца на улице

Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка на улице в Урюпинске Волгоградской области, сообщила пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, житель Урюпинска утром в четверг во время прогулки с собакой нашел тело младенца возле одного из домов.
Женщина, оставившая новорожденного сына в кустарниках на улице Агрономической в Нижнем Новгороде
12 сентября, 23:55
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты
"Он заметил подозрительный свёрток, развернув который увидел тело новорожденного мальчика. О произошедшем мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причину и срок смерти ребенка устанавливают судебно-медицинские эксперты, следователи разыскивают мать мальчика.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, тело младенца было заморожено, когда его нашел прохожий.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 18:38
Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар
 
ПроисшествияУрюпинскВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала