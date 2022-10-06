https://ria.ru/20221006/meropriyatiya-1821976463.html

В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей

В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022

В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей

Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт",... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:41

2022-10-06T14:41

2022-10-06T14:41

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

культура

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ОРЕНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт", который позволит удержать зрителя в регионе.По словам Паслера, Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры, а держателями карты в регионе являются 94 тысяч молодых оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет. С середины июля их число выросло на 13 тысяч человек.Для приобретения билетов на культурные мероприятия в рамках программы "Пушкинской карты" доступны 470 миллионов рублей. В программе участвуют 139 учреждений культуры, по этому показателю Оренбургская область занимает 16 место среди субъектов РФ. За август и сентябрь региональный экспертный совет одобрил свыше 400 новых мероприятий. С открытием театрального сезона улучшилась динамика роста доходов от продажи билетов по программе. В августе были приобретены порядка 7 тысяч билетов на сумму около 2 миллионов рублей, в сентябре – около 21 тысячи билетов на 6,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220912/zona-1816272945.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия, культура