В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей
Образцы "Пушкинской карты"
ОРЕНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт", который позволит удержать зрителя в регионе.
По словам Паслера, Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры, а держателями карты в регионе являются 94 тысяч молодых оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет. С середины июля их число выросло на 13 тысяч человек.
"Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры. Средства, которые мы привлечем по программе, будут работать на регион. Для того, чтобы держатели карт приобретали билеты на мероприятия именно в нашей области, необходимо предложить качественный, возможно, уникальный культурный продукт. Муниципальным организациям культуры нужно найти и занять собственную нишу в этом пространстве, привлечь и удержать зрителя", - сказал Паслер, слова которого процитировали в пресс-службе областного правительства.
Для приобретения билетов на культурные мероприятия в рамках программы "Пушкинской карты" доступны 470 миллионов рублей. В программе участвуют 139 учреждений культуры, по этому показателю Оренбургская область занимает 16 место среди субъектов РФ. За август и сентябрь региональный экспертный совет одобрил свыше 400 новых мероприятий. С открытием театрального сезона улучшилась динамика роста доходов от продажи билетов по программе. В августе были приобретены порядка 7 тысяч билетов на сумму около 2 миллионов рублей, в сентябре – около 21 тысячи билетов на 6,3 миллиона рублей.