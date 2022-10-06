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В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022
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В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей
В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей - РИА Новости, 06.10.2022
В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей
Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт",... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:41
2022-10-06T14:41
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
культура
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ОРЕНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт", который позволит удержать зрителя в регионе.По словам Паслера, Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры, а держателями карты в регионе являются 94 тысяч молодых оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет. С середины июля их число выросло на 13 тысяч человек.Для приобретения билетов на культурные мероприятия в рамках программы "Пушкинской карты" доступны 470 миллионов рублей. В программе участвуют 139 учреждений культуры, по этому показателю Оренбургская область занимает 16 место среди субъектов РФ. За август и сентябрь региональный экспертный совет одобрил свыше 400 новых мероприятий. С открытием театрального сезона улучшилась динамика роста доходов от продажи билетов по программе. В августе были приобретены порядка 7 тысяч билетов на сумму около 2 миллионов рублей, в сентябре – около 21 тысячи билетов на 6,3 миллиона рублей.
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оренбургская область, денис паслер, россия, культура
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Культура
14:41 06.10.2022
 

В Оренбуржье на мероприятия по "Пушкинской карте" доступны 470 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты"
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ОРЕНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил перед руководством муниципальных образований культуры задачу разработать "уникальный культурный продукт", который позволит удержать зрителя в регионе.
По словам Паслера, Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры, а держателями карты в регионе являются 94 тысяч молодых оренбуржцев в возрасте от 14 до 22 лет. С середины июля их число выросло на 13 тысяч человек.
"Пушкинская карта" - огромный потенциал для развития сферы культуры. Средства, которые мы привлечем по программе, будут работать на регион. Для того, чтобы держатели карт приобретали билеты на мероприятия именно в нашей области, необходимо предложить качественный, возможно, уникальный культурный продукт. Муниципальным организациям культуры нужно найти и занять собственную нишу в этом пространстве, привлечь и удержать зрителя", - сказал Паслер, слова которого процитировали в пресс-службе областного правительства.
Для приобретения билетов на культурные мероприятия в рамках программы "Пушкинской карты" доступны 470 миллионов рублей. В программе участвуют 139 учреждений культуры, по этому показателю Оренбургская область занимает 16 место среди субъектов РФ. За август и сентябрь региональный экспертный совет одобрил свыше 400 новых мероприятий. С открытием театрального сезона улучшилась динамика роста доходов от продажи билетов по программе. В августе были приобретены порядка 7 тысяч билетов на сумму около 2 миллионов рублей, в сентябре – около 21 тысячи билетов на 6,3 миллиона рублей.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:43Оренбургская область
В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерРоссияКультура
 
 
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