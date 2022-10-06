https://ria.ru/20221006/medvedev-1821918497.html

В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев

В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022

В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:49

2022-10-06T11:49

2022-10-06T11:59

политика

дмитрий медведев

россия

единая россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни, и правящая партия в ответе за эту работу."И если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. А этот успех в значительной мере зависит от наших с вами согласованных действий", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.Медведев подчеркнул, что "партия правящая - она за все в ответе".

https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, россия, единая россия