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В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
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В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев
В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:49
2022-10-06T11:59
политика
дмитрий медведев
россия
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни, и правящая партия в ответе за эту работу."И если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. А этот успех в значительной мере зависит от наших с вами согласованных действий", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.Медведев подчеркнул, что "партия правящая - она за все в ответе".
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политика, дмитрий медведев, россия, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
11:49 06.10.2022 (обновлено: 11:59 06.10.2022)
 
В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев

Медведев заявил, что за налаживание нормальной жизни в новых регионах отвечает ЕР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета Единой России Андрей Турчак на заседании генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни, и правящая партия в ответе за эту работу.
"И если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. А этот успех в значительной мере зависит от наших с вами согласованных действий", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.
Медведев подчеркнул, что "партия правящая - она за все в ответе".
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:45
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
 
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