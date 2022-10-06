11:49 06.10.2022 (обновлено: 11:59 06.10.2022)
В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев
Медведев заявил, что за налаживание нормальной жизни в новых регионах отвечает ЕР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании генерального совета партии "Единая Россия" в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что с окончанием военного времени жители новых регионов России будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни, и правящая партия в ответе за эту работу.
"И если военное время еще не позволяет какие-то вопросы решать, можно не сомневаться, что когда оно закончится, люди будут ждать успехов в налаживании нормальной жизни. А этот успех в значительной мере зависит от наших с вами согласованных действий", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.
Медведев подчеркнул, что "партия правящая - она за все в ответе".